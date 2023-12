Campeón con Emelec no descarta jugar para Barcelona SC

El ex extremo campeón con Emelec en el 2017 y uno de los últimos jugadores más queridos por los hinchas, Joao Rojas, confesó que no descarta jugar para Barcelona SC por la actualidad de ambos equipos del astillero. El futbolista, que se tatuó el escudo de Emelec en una de sus piernas, reveló que no puede dejarse llevar por el sentimiento y que tiene que elegir un proyecto que esté mejor pensando en su carrera.

En el podcast un Un Show D’ Cachet, Joao Rojas reconoció que su amor siempre estará con Emelec, pero que un futbolista no se puede dejar llevar por el sentimiento y si tuviera la posibilidad de irse a otro club y este fuera Barcelona SC elegiría a los amarillos: “Te doy un ejemplo, hoy vengo y tengo la posibilidad de ir a Barcelona SC y a Emelec, yo amo a Emelec, pero si viene el presidente de Emelec y te ofrece un proyecto que es un ‘desastre’ me voy a ir a Barcelona“, afirmó el extremo tricolor.

Joao Rojas reveló que esta posibilidad se daría sobre todo por cómo es el dirigente de cada club y cuál es el proyecto que le presenta cada institución para su carrera. El extremo ecuatoriano actualmente está vinculado a Monterrey, pero no se descarta que vaya a otro club para el 2024.

En Emelec, Rojas fue uno de los jugadores más queridos en los últimos años y uno también de los que más apoyo recibió de los hinchas, tras lo que fue la final de la LigaPro 2021, donde Emelec terminó cayendo con Independiente del Valle. Con el ‘Bombillo’ jugó 153 partidos anotando 28 goles y dando 29 asistencias.

Tras aquella final perdida contra Independiente del Valle en el 2021, Joao Rojas se tatuó el escudo del ‘Bombillo’ en una de sus piernas y se quedó 6 meses más en Emelec, para posteriormente ser transferido a Monterrey en México, de ahí que, sus recientes declaraciones no hayan caído tan bien en los hinchas, aunque fue el mismo futbolista el que reveló que esto sería así.

¿Qué proyecto está mejor el de Barcelona SC o Emelec?

Actualmente, los dos gigantes de Guayaquil y máximos ganadores del campeonato de Ecuador, viven realidades muy diferentes. Barcelona SC estuvo peleando las dos etapas del campeonato y se clasificó de manera directa para la próxima Copa Libertadores. Mientras que, Emelec ha tenido un pésimo 2023, donde incluso llegó a pelear por no descender, de ahí que, Rojas afirme que el proyecto es un ‘desastre’ porque tampoco jugará torneo internacional en el 2024.

Barcelona SC no le ha podido quitar estos jugadores a Emelec

Aunque el momento actual de ambos es muy diferente, Barcelona SC finalmente no pudo quitarle 2 jugadores muy importantes a Emelec. Luis Fernando León sonó mucho para los amarillos, pero finalmente renovó con el equipo azul y se queda en el ‘Bombillo’ hasta 2027, mientras que Aníbal Chalá también fue comprado por el azul hasta 2026, aunque su situación podría ser diferente, sin embargo, de momento Barcelona SC no se ha podido llevar a ningún titular indiscutible de Emelec.