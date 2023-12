La temporada 2023 ha terminado para Emelec y en el club ya piensan en varios jugadores para 2024. Algunos nombres serían nuevos para el club azul, no obstante, otros serían “viejos conocidos” que salieron a préstamo en este 2023 y tendrán que volver al azul para el siguiente año.

A inicios de año Emelec le confirmó a sus aficionados que para la temporada 2023 habían salido a préstamo los jugadores: Sebastián Tarira, Dixon Vera, Kevin Rivera, Roberto Garcés y Byron Palacios. Estos futbolistas tendrían que regresar al club azul si no se hace uso de su opción de compra.

Dixon Vera ya regresó a Emelec a mitad de este 2023, el extremo estaba vinculado a Libertad, pero desde el club azul lo llamaron para esta segunda etapa de la LigaPro. Sin embargo, pese a lo que pensaba el futbolista casi no contó para Hernán Torres y apenas jugó los 3 primeros encuentros de esta fase.

Por otro lado, los jugadores Sebastián Tarira, Kevin Rivera y Roberto Garcés salieron del club con una opción de compra y ya dependerá de Independiente del Valle y Libertad si deciden comprar a los jugadores y quedárselos para la siguiente temporada. Si esto no sucede, los futbolistas regresarán al ‘Bombillo’ y el club decidirá su futuro.

Distinta es la realidad de Byron Palacios, quien ha tenido un importante año en El Nacional. El ‘Tigre’ viene de buenas participaciones con el ‘Bi-Tri’ y a diferencia de otros jugadores no tiene opción de compra con su actual club y tendrá que regresar en Emelec para 2024.

¿Byron Palacios es el delantero que necesita Emelec?

En esta temporada Byron Palacios “explotó” su potencial goleador en la LigaPro. El delantero jugó 30 partidos a lo largo de todo el año anotando 9 goles y dando también 6 asistencias. Estos números mejoran los del actual delantero del ‘Bombillo’, Jaime Ayoví, aunque la ‘Yoya’ apenas solo jugó 14 partidos, porque apenas llegó en la segunda etapa de la LigaPro.

¿Emelec se quedará con algunos de los jugadores que volverán para el 2024?

Desde Emelec no se ha confirmado que se hará con estos jugadores, no obstante, en algunos casos no se descarta buscar un nuevo préstamo o venderlos de manera definitiva, puesto que, el club también está buscando recursos para trabajar en otras negociaciones. Además, también depende de lo que quiera Hernán Torres para su plantilla en el 2024 si es que el DT colombiano decide continuar.

¿Qué torneos jugará Emelec en la temporada 2024?

Para la temporada 2024, Emelec apenas jugará un torneo de manera oficial la LigaPro, a la espera de lo que suceda con la Copa Ecuador. Al no tener más de 1 torneo en la próxima temporada y solo jugar cada fin de semana el club tampoco necesitaría una plantilla tan numerosa para enfrentar estos partidos. Varios jugadores del actual equipo también se van al ya terminar contrato.