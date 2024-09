Revelan que uno de los jugadores de Liga de Quito no tiene minutos debido a una falta disciplinaria a la interna del grupo.

Una de las grandes incógnitas que dejó la goleada 4-0 del Imbabura SC ante Liga de Quito fue la titularidad de Allala y Zanini en el club ‘albo’ por sobre otras opciones, y ahora hay respuesta. Este domingo se conoció que uno de los alterantes quedó relegado por falta indisciplinaria.

Según el periodista Fernando Baird, el zaguero central Richard Mina llegó a un entrenamiento con olor a licor, por lo que ‘Vitamina’ Sánchez le bajó el pulgar y no ha tenido minutos desde entonces.

La información no ha sido confirmada o desmentida pero los hinchas ‘albos’ no entienden como el defensor central, campeón con SD Aucas 2022 y Liga de Quito 2023 no tiene minutos por encima del argentino y uruguayo, de flojo rendimiento.

Se espera que para los siguientes partidos el ex SD Aucas pueda tener minutos, esto ante la lesión de Ricardo Adé. Los ‘albos’ trajeron al uruguayo tras la salida de Facundo Rodríguez pero su nivel ha estado por debajo de lo esperado.

LDU Quito – Richard Mina 2024.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito ha sumado estos refuerzos de la temporada 2024 Miguel Parrales, el arquero Gonzalo Valle, Michael Estrada, Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, Álex Arce y el extremo Luis Estupiñán.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero. Se sumaron Sebastián González, Jefferson Valverde, Óscar Zambrano y Alexander Alvarado.