Emelec aún no tiene confirmación si podrá o no reforzarse el próximo año y ahora podría enfrentar una ola de salidas.

No pueden fichar y ahora Emelec perdería once jugadores para el 2025

Si la plantilla de Emelec de este año ha tenido la sensación de quedarse corta, la del siguiente año podría pasar aún más apuros. Los azules no tienen la certeza de que podrán levantar la sanción FIFA y además enfrentarían una ola de salidas.

Según información del periodista Álvaro Riera, son once los jugadores de Emelec que acaban contrato en diciembre. El club seguramente intentará renovar a algunos pero habrá que ver si los jugadores deciden confiar otro año más en la vuelta a la situación.

Los jugadores que terminan contrato con Emelec en diciembre del presente año son: Joao Quiñónez, Jackson Rodríguez, Gustavo Cortez, Christian Erbes, John Jairo Sánchez, Juan Ruiz Gómez, Maicon Solís, Andrés Ricaurte, Facundo Castelli, Christian Noboa y Jaime Ayoví.

De estos, los nombres más importantes son: Maicon Solís, Facundo Castelli, Gustavo Cortez, Juan Ruiz Gómez y Jackson Rodríguez; estos son los elementos más utilizados por Álvarez y que han tenido un rendimiento aceptable.

Castelli venía siendo goleador pero se rompió los cruzados

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.