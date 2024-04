Barcelona SC quiere comprar un equipo en la Serie B para finalmente crear Barcelona SC II en los próximos años y que este sea su filial en esta categoria de ascenso. Se había informado que Cuniburo era una opción para los amarillos, pero finalmente otro club sería el apuntado.

Según reveló Andrés Muñoz en De Una, Barcelona SC se lanzaría oficialmente a comprar a Vargas Torres y convertirlo en su nuevo equipo de la Serie B. Apuntaron que Cuniburo no será el club a comprar, puesto que, el equipo capitalino ahora sería adquirido por Vinotinto FC.

La compra de Vargas Torres no sería anunciada hasta octubre cuando se determine si el equipo está lejos de ascender. El llegar a primera división es una de las grandes limitaciones que tienen los amarillos para buscar nuevo club para crear Barcelona SC II, debido a que, necesitan un club que no ascienda.

Desde Barcelona SC no se ha querido revelar cuál sería este equipo para no ‘desnaturalizar’ la competencia en la Serie B. Por otro lado, aún resta saber qué candidato ganará las elecciones en Barcelona SC, puesto que, esta es una propuesta del socio Antonio Álvarez y esta podría no ser replicada en la directiva de Matías Oyola, si al final gana la presidencia.

Barcelona SC quiere tener su propia filial en la Serie B de la LigaPro. (Foto: @BarcelonaSC)

Barcelona SC no quiere perder más espacio con otros clubes ecuatorianos que han realizado compras o tienen su filial en la Serie B, como pasa con Independiente del Valle y también con Universidad Católica. Desde LigaPro no se han expresado por esta situación, puesto que, estos clubes no pueden ascender a primera división y solo compiten para darle rotación a jugadores que no tienen lugar en el primer equipo.

¿Qué jugadores llegarán a Barcelona SC II?

Desde la revelación de esta estrategia de negocios, Barcelona SC confirmó que en este equipo se pretende dar rotación a jóvenes jugadores que no encuentran oportunidades en el primer equipo o su desarrollo es más lento que el de otros talentos. La intención también es dejar de prestar a jugadores a rivales directos para que estos terminen siendo rivales de los amarillos.

¿Dónde hace de local Vargas Torres en la Serie B?

Vargas Torres se convirtió en los últimos años en uno de los pocos equipos de la provincia de Esmeraldas que ha llegado, aunque sea a la Serie B. Si finalmente es comprado por Barcelona SC, dejará Esmeraldas, su nombre y su corta historia. Pasará a llamarse Barcelona SC II y jugaría en Guayaquil, siendo el Momumental su sede.