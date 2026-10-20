Barcelona va por un ex Liga de Quito y seleccionado de Ecuador

Barcelona SC ya trabaja en la planificación de la temporada 2027 y busca alternativas para reforzar su plantilla. Entre los nombres que estarían sobre la mesa aparece un futbolista con pasado en la Selección de Ecuador y que conquistó varios títulos durante su etapa con Liga de Quito.
Se trata de Adolfo Muñoz, extremo ecuatoriano que acaba de descender con UTC de Perú y que ahora podría regresar al fútbol local. Tras solo un año en el exterior, regresaría al torneo nacional.
Muñoz es recordado por haber formado parte de la Selección de Ecuador en 2021, cuando disputó un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, tuvo una etapa importante con Liga de Quito entre 2019 y 2021, la misma que lo llevó a entrar en consideración de Gustavo Alfaro.
Durante su paso por Liga, el extremo conquistó un título de la LigaPro, la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador. Sin embargo, después de salir del equipo universitario, pasó por Orense, Técnico Universitario, Aucas, Guayaquil City y Macará, sin conseguir regularidad.
En la temporada 2026, Muñoz registró tres goles en 28 partidos con UTC. En Barcelona se da por hecho la salida de Héctor Villalba, por lo que habría necesidad de reforzar ahí.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
Adolfo Muñoz – Liga de Quito. Foto: Getty.
En resumen
- Barcelona SC busca dar un golpe de alto impacto en el mercado ecuatoriano al iniciar gestiones para incorporar a un futbolista con pasado en Liga de Quito y recorrido con la camiseta de la Selección de Ecuador.
- La cúpula dirigencial del cuadro torero apunta a sumar jerarquía, temple y experiencia internacional, buscando una pieza contrastada para reforzar su estructura de cara a la temporada 2027.
- La noticia sacude el balompié nacional en este tramo final de 2026, desatando una fuerte polémica y división de opiniones entre la hinchada amarilla por el pasado albo del jugador y la sorpresa en el entorno universitario.