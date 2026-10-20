Barcelona va por un ex Liga de Quito y seleccionado de Ecuador

Barcelona SC sigue buscando refuerzos y entre sus objetivos estaría un jugador que fue campeón con Liga de Quito y pasó por la Selección.

Barcelona SC ya trabaja en la planificación de la temporada 2027 y busca alternativas para reforzar su plantilla. Entre los nombres que estarían sobre la mesa aparece un futbolista con pasado en la Selección de Ecuador y que conquistó varios títulos durante su etapa con Liga de Quito.

Se trata de Adolfo Muñoz, extremo ecuatoriano que acaba de descender con UTC de Perú y que ahora podría regresar al fútbol local. Tras solo un año en el exterior, regresaría al torneo nacional.

Muñoz es recordado por haber formado parte de la Selección de Ecuador en 2021, cuando disputó un partido de las Eliminatorias Sudamericanas. Además, tuvo una etapa importante con Liga de Quito entre 2019 y 2021, la misma que lo llevó a entrar en consideración de Gustavo Alfaro.

Durante su paso por Liga, el extremo conquistó un título de la LigaPro, la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador. Sin embargo, después de salir del equipo universitario, pasó por Orense, Técnico Universitario, Aucas, Guayaquil City y Macará, sin conseguir regularidad.

En la temporada 2026, Muñoz registró tres goles en 28 partidos con UTC. En Barcelona se da por hecho la salida de Héctor Villalba, por lo que habría necesidad de reforzar ahí.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Adolfo Muñoz – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen