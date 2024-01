Diego 'Demonio' García finalmente no llegaría a Barcelona SC

Este jueves 4 de enero de 2024 se informó que el extremo uruguayo con pasado en Emelec, Diego García, finalmente no llegaría a Barcelona SC para esta nueva temporada. Las negociaciones estaban bien encaminadas para un fichaje, no obstante, las mismas se habrían caído y ahora no se concretaría el ‘Camisetazo’.

Barcelona SC anunció a varios fichajes para 2024, incluyendo a Aníbal Chalá para este nuevo curso, ex jugador de Emelec, por lo cual, se esperaba que también se llegue a un acuerdo por Diego García. El ‘Demonio’ era uno de los principales jugadores para el ataque del ‘Ídolo’, pero las negociaciones no habrían llegado a buen puerto, según las informaciones de Sergio Basantes y Karolina Dávila. En la rueda de prensa del club tampoco se habló del jugador.

Diego García tuvo un irregular 2023 con Emelec, sin embargo, interesaba a Barcelona SC por la baja de Janner Corozo para su ataque. El ‘Demonio’ registró presencia en 37 encuentros de los azules entre las dos etapas de la LigaPro y la Copa Sudamericana, anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

En las vacaciones incluso se vio a Diego García en fotografías con el actual jugador de Barcelona SC, Jesús Trindade, y el fichaje por el ‘Ídolo’ ya se daba por hecho. El futbolista también ya se había despedido en sus redes sociales de la hinchada de Emelec y había agradecido por el trato recibido en estos meses de su carrera.

Diego García llegó a Emelec a mitad de 2022 y el club le amplió su contrato por 6 meses para el 2023, no obstante, su rendimiento no pudo ser destacado en la última temporada y el ‘Bombillo’ decidió no comprarlo. El ‘Demonio’ solo anotó 1 gol en la LigaPro y 1 en la Copa Sudamericana.

¿Diego García es opción para otro equipo de la LigaPro?

El ‘Demonio’ García mientras estuvo en Emelec fue relacionado a otros equipos de la LigaPro, uno de estos era Independiente del Valle y hasta se habló de una posible llegada a Liga de Quito. Ahora el jugador le pertenece a Boston River y cualquier negociación para su futuro se tendría que hacer con el equipo uruguayo.

¿Se equivocaron Barcelona SC y Emelec en no ‘fichar’ a Diego García?

Los dos grandes del Astillero tuvieron la posibilidad de quedarse con Diego García para este 2024. Emelec decidió ya no hacer uso de la opción de compra después de su rendimiento en año y medio, mientras que Barcelona SC si tuvo negociaciones con el jugador, pero se desconoce cuál habría sido el motivo definitivo para que se caigan dichos acuerdos y ya no llegue al ‘Ídolo’. En su paso por la LigaPro, el uruguayo jugó 39 partidos, anotó dos goles y solo dio 4 asistencias; números muy bajos para un extremo.