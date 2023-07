Directivo del Valladolid, molesto con Gonzalo Plata: "No me gustaron sus declaraciones"

Otro de los ecuatorianos que tiene que resolver su futuro para la siguiente temporada es Gonzalo Plata. Con reportes de interés de otros clubes ahora hubo declaraciones de fuente oficial.

Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid, conversó en rueda de prensa sobre el ecuatoriano con crítica incluida: “No me gustaron las declaraciones de Plata en su país”.

Además sobre su futuro: “Ofertas en concreto no hay, y si no hay ofertas se quedará. No tiene cláusula de salida tampoco”, dijo enfriando los rumores de la salida del tricolor. Valencia, Bournemouth y Getafe estarían interesados en él.

¿Qué dijo Gonzalo Plata?

En una gira de visita por el país, Plata declaró que sólo faltaba el sí del Valladolid para salir, además que quería un cambio de aires para la siguiente temporada.

¿Cuánto vale Gonzalo Plata?

Gonzalo Plata no saldrá por menos de 10 millones de euros, de los cuales el Sporting Club de Lisboa se llevará la mitad, y la otra mitad va en un 25% para Independiente del Valle y para el Real Valladolid.