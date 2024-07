La LigaPro con su segunda etapa está muy cerca de volver, tras la para por la Copa América. La organización ya reveló que ya hay un calendario oficial para el regreso del campeonato. Oficialmente, el torneo se jugará desde el próximo mes de agosto.

Mediante sus redes sociales, la LigaPro confirmó que para la segunda etapa del torneo el calendario será el mismo que en la primera etapa, solo se invierten las localidades. El primer semestre fue ganado por Independiente del Valle que ya clasificó a la final.

La primera fecha de la segunda etapa de la LigaPro se jugará así desde el 2 de agosto: 2/8: Aucas vs Orense; 3/8: Libertad vs Mushuc Runa, Independiente del Valle vs Delfín e Imbabura vs Barcelona SC; 4/8: El Nacional vs Universidad Católica, Macará vs Liga de Quito, Emelec vs Deportivo Cuenca; 5/8: Cumbayá vs Técnico Universitario.

En la primera fecha del campeonato, en su segunda etapa destacan varios encuentros, puesto que, los equipos también llegan a esta fase del torneo ya buscando diferentes resultados para cumplir con sus objetivos. Por lo cual, cada partido se juega por algo.

Así se jugará la primera fecha de la segunda etapa de la LigaPro 2024. (Foto: @LigaProEC)

Asimismo, todos los partidos de la primera fecha de la segunda etapa del campeonato nacional se jugarán con VAR. El campeonato ecuatoriano cuenta con esta herramienta como una constante desde inicios de la temporada 2024. Se espera que en este semestre ya se liberen los audios de dicha herramienta.

¿En qué canal se podrá ver la segunda etapa de la LigaPro 2024?

La LigaPro llegó a un acuerdo con la empresa Xtrim y Teleamazonas para transmitir el campeonato ecuatoriano, sin embargo, en qué señal se irán viendo los partidos no ha sido revelada aún. Asimismo, se espera algún acuerdo más con otra plataforma, siendo Disney+ la más solicitada por los hinchas en redes sociales.

¿Cómo se define el campeón del fútbol ecuatoriano?

El campeón del fútbol ecuatoriano se define con una final a doble partido entre el ganador de la primera etapa y ganador de la segunda etapa, si el mismo equipo repite en ambos semestre no hay final. En este 2024, el primer ganador fue Independiente del Valle y buscará rival en el segundo semestre.