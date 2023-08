La Selección de Ecuador tiene una parada difícil en el comienzo de estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. ‘La Tri’ se tendrá que medir a Argentina en condición de visitante.

Para este duelo, la Selección de Ecuador no llega como favorito, puesto que, tiene que visitar en su primer partido oficial a los actuales campeones del mundo, que buscarán comenzar muy bien su camino al Mundial 2026.

Ricardo Gareca era el gran candidato para llegar a la Selección de Ecuador, no obstante, al final se diluyó la posibilidad y el técnico de ‘La Tri’ terminó siendo Félix Sánchez, no osbtante, así es como el ‘Tigre’ ve a Ecuador antes de su partido.

“El panorama para Ecuador, lógicamente no es la mejor opción. No obstante a eso, La TRI tiene la personalidad para enfrentarla, es una selección con un recorrido importante, con jóvenes muy importantes y con mucha personalidad”, afirmó el ex DT de la Selección de Perú.