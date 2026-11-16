Dejaría AC Milan, pero se podría mudar a otro grande de Europa que también ganó la Champions League.

Pervis Estupiñán no la pasa bien en AC Milan y tampoco en la Selección de Ecuador. El lateral tricolor es suplente en ambos equipos y es por su bajo nivel en el último año. Por lo cual, ahora el lateral buscaría un nuevo equipo y en la órbita aparece la opción de reabrir conversaciones con un club.

Según la información de Calcio Mercato,el representante de Pervis Estupiñán, Jorge Mendes, le estaría buscando ya un nuevo equipo al jugador ecuatoriano para el 2027. El club apuntado sería el Benfica de Portugal y que podría ser un nuevo club para el tricolor.

Ya Pervis estuvo muy cerca de irse a este nuevo club en este mercado de fichajes, pero en ese momento la operación fue detenida por su mismo entrenador, Ruben Amorim. El estratega avisó que contaba con el ecuatoriano para el año y por eso no dejó que se marche.

Sin embargo, esas ganas de contar con el ecuatoriano duraron poco y nada. Pervis viene siendo suplente en la mayoría de partidos y eso repercute en su nivel, por ejemplo, en la Selección de Ecuador aparece varios escalones por debajo de Piero Hincapié quien le ganó el puesto como lateral.

Pervis se marcharía de AC Milan. (Foto: GettyImages)

Lamentablemente para Pervis Estupiñán el paso por AC Milan no resultó como se esperaba. El ecuatoriano en 2025 dejó la Premier League, donde se vio su mejor nivel, por querer jugar en el gigante de Italia. Aunque tuvo buenos momentos, parece que nada esto le terminó alcanzando.

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El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán todavía tiene en AC Milan un contrato hasta la temporada 2030. El ex jugador de Brighton y Villarreal no se puede adaptar al juego físico y defensivo de Italia y eso le costó siempre, de ahí que, esté buscando un cambio tras solo 32 partidos con el AC Milan.

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