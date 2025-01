Renato Ibarra fue uno de los mejores jugadores de Independiente del Valle en la temporada 2024 y por momentos clave para que el equipo se ilusione con remontar la final ante Liga de Quito. Al final terminó su contrato y ahora sigue buscando equipo.

Entre varios rumores y varios clubes interesados, ahora se confirmó el equipo al cual fue ofrecido Renato Ibarra. Luis Miguel Escalada, directivo de Deportivo Cuenca, afirmó que el extremo ecuatoriano fue opción para el club, pero no se concretó el fichaje por temas económicos.

Deportivo Cuenca es uno de los equipos más importantes de Ecuador, incluso uno de los pocos campeones fuera de la Costa y de la Sierra. Sin embargo, su momento económico y deportivo es irregular, por lo cual, sorprende que a este club fuera ofrecido Ibarra.

El jugador ecuatoriano sigue sin equipo en este 2025 y se ha rumoreado con la posibilidad de varios clubes, incluyendo un regreso a Liga de Quito. No obstante, aún no hay nada oficial con ningún club. Independiente del Valle decidió no buscar su renovación.

ver también La fortuna que ganaría Independiente del Valle con la venta de Yaimar Medina

Renato Ibarra fue titular en Independiente del Valle en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Para la temporada 2025, Deportivo Cuenca no está clasificado ni a torneos internacionales, y aunque es un equipo importante, por su realidad económica, no deja de ser un candidato a pelear el descenso. El equipo ‘Morlaco’ también perdió a dos referentes como Magnin y Hamilton Piedra.

Publicidad

Publicidad

ver también Así sería el once de Barcelona para el 2025

Las estadísticas de Renato Ibarra como jugador de Independiente del Valle

En todo el 2024, Renato Ibarra sumó un total de 40 partidos, entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 2 asistencias. Sobre el final su relación con Gandolfi estuvo un poco rota y se quedó con pocos minutos en las finales ante Liga de Quito.

Los otros equipos que podrían fichar a Renato Ibarra

Renato Ibarra también podría llegar a equipos del fútbol ecuatoriano como Barcelona SC o Aucas, que económicamente podrían ficharlo. El extremo tiene estas semanas para encontrar un nuevo club, ya sea en Ecuador o también en el extranjero.

Encuesta¿Dónde debe seguir jugando Renato Ibarra? ¿Dónde debe seguir jugando Renato Ibarra? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad