Otro de los descartes que tuvo Barcelona SC este 2026 fue Gabriel Cortez. El volante ecuatoriano no tiene equipo aún pero ya se ofreció a otro club de LigaPro.

Gabriel Cortez llamó personalmente para ver si tenía oportunidad de ir a Libertad de Loja, según confirmó el DT “Pechón” León. El jugador está en análisis.

Cortez no entró en planes de César Farías y tampoco tenía mucha continuidad con Ismael Rescalvo. El ecuatoriano no ha tenido regularidad con los toreros desde la época de Jorge Célico.

El otro equipo con el que vincularon a Gabriel Cortez fue Orense SC de Machala. Barcelona por su parte de volantes centrales contrató a Tommy Martínez desde Argentina. Lo curioso es que esa posición parece que aún podría sumar otro refuerzo.

Otro equipo que busca volantes centrales, más con la posible salida de Miller Bolaños, es Emelec, justamente el ecuatoriano ya estuvo en los azules antes de su salida al fútbol de México y Brasil. Tras un paso irregular por Botafogo, regresó a Ecuador para jugar con Barcelona.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

