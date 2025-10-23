Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

Barcelona tendría pensado otra limpia en su plantel y entre los ocho jugadores que dejarían el club está Gabriel Cortez. El volante volvió a tener una temporada sin minutos pero hay dos equipos que lo buscan.

Medios guayaquileños han hecho eco del rumro que el enganche estaría en planes de El Nacional y Orense para el 2026. Los ‘militares’ lo tuvieron en el 2024 y lo intentaron fichar en el 2025, sin éxito.

La primera traba fue la cotización que Barcelona le había puesto al mediocampista, pero ahora como agente libre llegaría con mayor facilidad a otro equipo de LigaPro.

Barcelona no le dio rodaje pese a que en varios tramos del torneo parecía que hacía falta variantes en lo creativo. Joaquín Valiente también podría salir del equipo en esa posición.

Gabriel Cortez – El Nacional

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Las estadísticas de Gabriel Cortez en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Gabriel Cortez ha jugado 18 partidos entre todas las competencias. Sin embargo, el jugador apenas ha sumado en cancha más de 700′ minutos. Lleva 5 goles y 2 asistencias, números que lo convierten en opción para cualquier equipo.