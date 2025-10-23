Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

El volante ecuatoriano Gabriel Cortez dejaría Barcelona otra vez y ya hay dos clubes que lo quieren para la LigaPro 2026.

Por Gustavo Dávila

Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren
Gabriel Cortez dejaría Barcelona y ya hay dos clubes que lo quieren

Barcelona tendría pensado otra limpia en su plantel y entre los ocho jugadores que dejarían el club está Gabriel Cortez. El volante volvió a tener una temporada sin minutos pero hay dos equipos que lo buscan.

Medios guayaquileños han hecho eco del rumro que el enganche estaría en planes de El Nacional y Orense para el 2026. Los ‘militares’ lo tuvieron en el 2024 y lo intentaron fichar en el 2025, sin éxito.

La primera traba fue la cotización que Barcelona le había puesto al mediocampista, pero ahora como agente libre llegaría con mayor facilidad a otro equipo de LigaPro.

Barcelona no le dio rodaje pese a que en varios tramos del torneo parecía que hacía falta variantes en lo creativo. Joaquín Valiente también podría salir del equipo en esa posición.

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Gabriel Cortez – El Nacional

Gabriel Cortez – El Nacional

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

ver también

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

ver también

¡Fichaje del año! Grande de LigaPro quiere a Robert Arboleda para el 2026

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Publicidad
¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

ver también

¿Otro arquero? Liga de Quito tiene su primer refuerzo para el 2026

Las estadísticas de Gabriel Cortez en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Gabriel Cortez ha jugado 18 partidos entre todas las competencias. Sin embargo, el jugador apenas ha sumado en cancha más de 700′ minutos. Lleva 5 goles y 2 asistencias, números que lo convierten en opción para cualquier equipo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Gabriel Cortez no juega en Barcelona y tendría nuevo equipo para el 2026
Fútbol de Ecuador

Gabriel Cortez no juega en Barcelona y tendría nuevo equipo para el 2026

Confirman el equipo que se quedará con Gabriel Cortez
Fútbol de Ecuador

Confirman el equipo que se quedará con Gabriel Cortez

Gabriel 'Loco' Cortez se quedó en Barcelona SC y esto hará Segundo Castillo con él
Fútbol de Ecuador

Gabriel 'Loco' Cortez se quedó en Barcelona SC y esto hará Segundo Castillo con él

Final Copa Libertadores 2025: Las tres opciones de Conmebol
Conmebol

Final Copa Libertadores 2025: Las tres opciones de Conmebol

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo