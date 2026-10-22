¡Última hora! Kendry Páez dejará Chelsea y este sería su destino

Kendry Páez se marcha de Chelsea para la siguiente temporada y ahora parece que son sus últimos días jugando en Londres.

Este jueves 22 de octubre de 2026 se reveló la peor noticia para la carrera de Kendry Páez, que no deja de recibir golpes en los últimos años. El que llegó a ser considerado la “Joya” del fútbol ecuatoriano ahora ya tiene las horas contadas en Chelsea.

De acuerdo a la revelación del periodista especializado en el mercado de fichajes, Nicoló Schira, el ecuatoriano está listo para dejar Chelsea en la siguiente ventana de fichajes. El ecuatoriano no entrena con el primer equipo, pero ni en el Sub-21 pudo destacar.

Chelsea busca una venta definitiva o préstamo de Kendry Páez

Chobo Álvarez también confirma que Chelsea le buscaría a Kendry Páez una venta definitiva o una salida a préstamo a un nuevo club. El equipo de Londres gastó más de 20 millones por su fichaje, pero no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta del primer equipo.

Kendry Páez viene jugando en el Sub-21 de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez viene jugando en el Sub-21 sin muchos brillos y lo que es peor para él no ha logrado convencer a Xabi Alonso. El DT español incluso ya reveló que el jugador ecuatoriano no es parte de sus planes, y por eso ni siquiera entrena con el primer equipo.

El posible destino de Kendry Páez

Todo depende de la resolución final de Chelsea con el futuro de Kendry Páez. Si el club inglés decide que lo mejor es venderlo, el ecuatoriano podría mantenerse en Europa, pero en ligas de segundo orden, como pasa con este tipo de jugadores. Si Chelsea decide prestarlo, lo más probable es que llegue al Championship (segunda división de Inglaterra), donde se viene relacionando su futuro desde hace meses.

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¿Cuánto pagó Chelsea por Kendry Páez?

Diferentes fuentes confirman que la operación de Chelsea para llevarse a Kendry Páez les costó cerca de 20 millones de euros. Todo ese dinero fue pagado para que el ecuatoriano no haya jugado, todavía, ni un solo minuto como jugador ‘Blue’.

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