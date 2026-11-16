La Selección de Ecuador juega un nuevo amistoso contra Bolivia, el último del año. Tras jugar contra Costa Rica, ahora ‘La Tri’ tendrá varios cambios para hacer de local en este último encuentro. Se espera que Gallardo pruebe a otros jugadores para este amistoso.
Ya en el partido ante Costa Rica, Gallardo empezó a probar a jugadores con los cambios, cuando el partido estaba liquidado. Aunque ahora el partido todavía no empieza se espera que se den algunos cambios en el armado también por el nivel que vive Bolivia.
El once de Ecuador ante Bolivia:
Se espera que ante la Selección Bolivia este sea el nuevo once de Ecuador, tras las bajas y la rotación necesaria:
- Gonzalo Valle, Ángelo Preciado, William Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Keny Arroyo, Nilson Angulo y Jordy Caicedo o Kevin Rodríguez.
El principal cambio sería en el arco para darle minutos Gonzalo Valle en lugar de Hernán Galíndez y otro lugar que podría mover es el ataque. Jordy Caicedo jugó en Quito y podría fácilmente ser reemplazado por ‘La Rola’ o Juan Riquelme Angulo.
Ecuador venció a Costa Rica en su último amistoso. (Foto: GettyImages)
Las bajas de la Selección de Ecuador para jugar contra Bolivia
Esta doble fecha FIFA, al fin Gallardo pudo contar con jugadores que no llamó a la gira por Asia, sin embargo, también fue perdiendo a otros por lesión. Jugadores como Denil Castillo, Alan Franco y Alan Minda quedaron descartados por molestias.
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En síntesis:
- Selección de Ecuador enfrentará a Bolivia en el último partido amistoso del año.
- Gonzalo Valle reemplazará a Hernán Galíndez en el arco titular bajo dirección de Gallardo.
- Denil Castillo, Alan Franco y Alan Minda son bajas por lesión para este encuentro.