El premio económico que habría cobrado ‘Chito’ Vera por participar en el Hype Quito

'Chito' Vera fue ovacionado en el HYPE Quito, peleó en el país luego de muchos años y además se habría llevado una fortuna.

El evento de combate Hype Quito se realizó en la capital ecuatoriana y tuvo como principal atractivo la presencia de Marlon ‘Chito’ Vera, uno de los peleadores ecuatorianos más reconocidos de la UFC. El manabita protagonizó la pelea estelar frente a José Aldo, pero ¿cuánto cobró para pelear en el país?

Según versiones de medios locales, Chito Vera habría recibido entre 100.000 y 150.000 dólares por disputar la pelea estelar del evento. La cifra estaría por debajo de lo que percibe habitualmente en la UFC, donde sus ingresos por combate rondarían los 300.000 dólares, de acuerdo con estimaciones publicadas en prensa extranjera. Cabe señalar que los datos salen de un cálculo de cifras de otros eventos HYPE.

La pelea ante José Aldo terminó en empate después de un combate de 10 minutos, bajo un formato enfocado exclusivamente en la sumisión. Ninguno de los dos consiguió imponerse durante el enfrentamiento y el resultado terminó siendo igualado.

En la pelea coestelar también hubo presencia ecuatoriana con Mayton Perea, peleador que forma parte de la UFC. Sin embargo, el representante tricolor no pudo quedarse con la victoria y terminó perdiendo frente al guayaquileño Juan Alvarado.

Con su participación en Hype Quito, Chito Vera volvió a cerrar una cartelera de combate en Ecuador y reiteró uno de sus grandes objetivos: conseguir que la UFC llegue al país para realizar un evento oficial. El peleador ha insistido en esta posibilidad como uno de sus proyectos fuera del octágono mientras se iba ovacionado.

‘Chito’ Vera y José Aldo se enfrentaron ya en la UFC en el 2020.

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En resumen