¡Última hora! Michael Morales va por el título en la UFC contra este rival y en esta fecha

Ecuador podrá tener un primer campeón en la UFC con Michael Morales en el mes de enero.

Este sábado 24 de octubre de 2026 se confirmó que Michael Morales volverá a pelear en la UFC y el ecuatoriano ya va por el campeonato en esta ocasión. Todo Ecuador está emocionado con esta gran chance de al fin sumar un campeón en esta empresa.

¿Cuándo peleará Michael Morales por el título?

La UFC confirmó que Michael Morales estará enfrentando a Carlos Prates por el título interino de Peso Welter en el UFC 336 el 30 de enero de 2027. El tricolor por fin consigue la pelea que tanto venía esperando en los últimos meses, tras una marca espectacular en la categoría.

Michael Morales ya había anunciado que volvería a pelear en el mes de enero y ahora para el tricolor es la mejor noticia de todos porque va por el campeonato. Es la segunda vez que un ecuatoriano estará peleando por el título en esta compañía.

Michael Morales ya tiene fecha para pelear por el título. (Captura de pantalla)

El espectacular récord de Michael Morales

Ahora mismo, Michael Morales suma un récord en MMA de 19 victorias y 0 derrotas. Es una marca impresionante por donde se le mire, y desde su llegada a la UFC el ecuatoriano se ha cansado de dominar a diferentes rivales y en los primeros asaltos.

Se espera que el ganador de la pelea entre Prates y Morales acabe enfrentando a Islam Makhachev, que es el campeón de Peso Welter, pero que le comunicó a la empresa que no estaría listo para competir en enero. Por eso, el combate del ecuatoriano es por un título interino.

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En síntesis: