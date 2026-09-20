La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera tras su victoria contra Charles Jourdain

Marlon 'Chito' Vera regresó a la victoria en la UFC y además de la victoria contra Charles Jourdain, el ecuatoriano se llevó una fortuna.

Marlon ‘Chito’ Vera volvió a la victoria en UFC después de superar a Charles Jourdain en el UFC 331. El ecuatoriano puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y consiguió un triunfo importante para recuperar confianza en su carrera dentro de la compañía.

De acuerdo con los pagos divulgados por la Comisión Atlética del Estado de California, Chito Vera recibió 400.000 dólares por su participación en el evento. Esta cifra corresponde a la bolsa reportada por UFC y no incluye posibles bonos adicionales, acuerdos con auspiciantes, impuestos ni otros ingresos comerciales.

El ecuatoriano consiguió la victoria mediante un nocaut técnico en el tercer round, a los 2 minutos y 2 segundos. Vera conectó golpes contundentes que enviaron a Jourdain a la lona, y el canadiense indicó al árbitro que no podía continuar, lo que provocó la detención del combate.

El triunfo llegó después de un periodo complicado para el manabita. Chito acumulaba cuatro derrotas consecutivas y no ganaba desde agosto de 2023, cuando venció por decisión unánime a Pedro Munhoz en UFC 292. Posteriormente cayó ante Sean O’Malley, Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y David Martínez.

Por ahora, UFC todavía no ha confirmado la fecha ni el rival para el próximo combate de Chito Vera. El ecuatoriano deberá esperar la planificación de la compañía y la recuperación de su campamento antes de conocer cuándo volverá al octágono.

El nuevo ranking de Chito Vera en la UFC

Aunque no es seguro que puesto vaya a tomar Chito Vera en el ranking del Peso Gallo de la UFC, se espera que el ecuatoriano ya vuelva a estar en el top 15 de la categoría. Fueron 4 derrotas muy duras para un peleador que llegó a estar peleando por el título en 2023.

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