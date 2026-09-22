¡La mejor noticia de todas! Chito Vera tiene nuevo ranking en la UFC

Chito Vera no deja de recibir noticias positivas en la UFC. Ahora el ecuatoriano tiene un nuevo ranking.

Chito Vera no deja de recibir grandes noticias en la UFC, después de su gran victoria ante Charles Jourdain. El ecuatoriano lo noqueó en el tercer asalto y desde entonces solo han venido buenas noticias, tras sumar 3 años sin poder ganar un combate.

La UFC confirmó que Chito Vera es el nuevo 12 del mundo en Peso Gallo. El ecuatoriano acabó “heredando” el lugar que tenía Charles Jourdain. El tricolor había salido del top 15 por las últimas derrotas y eso evidenció su mal momento, que ahora parece terminado.

Con este nuevo ranking, ahora Chito Vera podría recuperar su envión y tener unos buenos años en lo que le queda en la UFC. El tricolor seguramente volverá a pelear ya en 2027 y seguiría su carrera escribiendo historia para Ecuador.

El récord de Chito Vera en las pruebas anti doping

Por otro lado, Chito Vera también alcanzó un récord en las pruebas anti doping. El tricolor, de acuerdo a Christian Pazmiño, llegó a las 75 pruebas limpio. Solo 7 peleadores en la historia alcanzaron esa marca, siendo el ecuatoriano ahora uno de los históricos en la empresa.

Por otro lado, esta noticia para Chito Vera también llega en medio de que el ecuatoriano se encamina a su primera pelea en Ecuador. El nacido en Chone estará en el país el 4 de octubre para lo que será su lucha contra José Aldo en el evento de Hype.

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Los miles que ganó Chito Vera en su última pelea en la UFC

Chito Vera en su última pelea en la UFC ganó un premio económico superior a los 400.000 dólares. Este dinero comprende en su presentación en el evento y también un bono por desempeño, tras su gran performance contra Charles Jourdain.

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