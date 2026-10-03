Chito Vera volverá a pelear en Ecuador, pero antes manda una amenaza a un rival en la UFC

Chito Vera es la gran estrella de Ecuador en estos últimos días. El peleador ecuatoriano regresa a su país para protagonizar la cartelera del evento HYPE. El tricolor se medirá a José Aldo en un duelo de Only Submission, pero aprovechó la oportunidad para mandar una amenaza a un rival.

Vera no dudó y en la rueda de prensa del evento HYPE, el ecuatoriano le envió un mensaje a Sean O’Malley, aquel rival que le ganó en la lucha por el campeonato del Peso Gallo. El ecuatoriano fue contundente cuando le preguntaron con quién quiere revancha.

La amenaza de Chito Vera a Sean O’Malley

“Si hablamos de revancha a O’Malley me gustaría reventarle la cara algún día”, comentó Vera en la rueda de prensa, causando una gigante explosión de la hinchada que lo acompañaba en este evento. El peleador ecuatoriano al fin terminó con una mala racha y volvió a ganar hace poco.

A Chito se lo ha visto muy contento en estos días, mientras se alista para protagonizar una cartelera estelar en Ecuador. El tricolor viene de una gran victoria contra Jourdain, que lo volvió a meter en el ranking de la UFC en el puesto 12.

¿Cuándo pelea Chito Vera en HYPE y qué canal lo pasa?

Chito Vera volverá a pelear el domingo, 4 de octubre de 2026, y será contra José Aldo por el evento HYPE que se desarrollará en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui. El evento también se podrá ver en el país por la señal de Zapping Sports.

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En síntesis: