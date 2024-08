La crisis deportiva que atraviesa Emelec desembocó en la salida del defensor central Aníbal Leguizamón, y nuevamente hay rumores de que podría darse un cambio de equipo para el entrenador Leonel Álvarez.

El entrenador colombiano, que lleva apenas cuatro partidos dirigidos, es una de las opciones que maneja el Real Cartagena de la segunda división de Colombia. Es el segundo club del vecino país que se fija en Álvarez para cambiar de entrenador.

Es poco probable que Álvarez decida continuar su carrera en un equipo de segunda división, sin embargo ante la crisis que vive el equipo podría forzar su salida, más aún con la imposibilidad de sumar refuerzos.

Álvarez buscó su salida del Deportivo Pereira para llegar a Emelec, con quien firmó un contrato hasta la temporada 2026. Pese a la crisis, no ha sido señalado como responsable de resultados adversos.

Leonel Álvarez firmó con Emelec hasta 2026.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.