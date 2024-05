Emelec 'peleó' por este jugador para casi no darle minutos en la LigaPro

Emelec fue uno de los equipos que más fichajes hizo en la temporada 2024 de la LigaPro, sin embargo, una de estas contrataciones apenas y cuenta con minutos en el equipo azul. El club luchó por dicha contratación con varios equipos del campeonato, pero ahora Hernán Torres no lo toma en cuenta.

Uno de los fichajes que Emelec fue a buscar en este mercado de transferencias para el comienzo de la LigaPro 2024 fue el de Ronny Borja. El volante venía de grandes momentos en El Nacional en la temporada 2023 y al final el ‘Bombillo’ peleó para sacarlo libre y no pagar por su fichaje.

El segundo semestre de 2023 le alcanzó a Ronny Borja para ser considerado uno de los mejores volantes de la LigaPro, sin embargo, en Emelec no ha podido demostrar esta calidad. En 11 partidos del campeonato, apenas ha jugado 15 minutos con Hernán Torres.

Varios hinchas también han pedido que Hernán Torres le termine dando minutos a Ronny Borja. El DT colombiano se ha decidido por tener como jugadores titulares a Cristian Erbes y Marcelo Meli, y para los cambios ha optado por Roberto Garcés y Christian Valencia antes que Borja.

Ronny Borja fue uno de los últimos fichajes de Emelec en este 2024. (Foto: @CSEmelec)

Desde Emelec no se ha aclarado por qué Ronny Borja no ha ingresado en la rotación de Hernán Torres. En al menos dos partidos, el volante estuvo en la banca listo para el cambio, pero finalmente la sustitución se terminó deteniendo y el jugador no ingresó a la cancha.

Las estadísticas de Ronny Borja con Emelec

En los 11 partidos de Emele en esta LigaPro, Ronny Borja fue suplente en los 10 primeros, solo entrando a jugar 15 minutos ante El Nacional. Asimismo, en el último partido contra Universidad Católica el volante central no fue ni al banco de suplentes, esto por una molestia muscular.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ronny Borja con Emelec?

Pese a que apenas tiene 18 años, Emelec le mostró su confianza al joven volante y lo firmó hasta finales de 2026. Borja tenía un contrato de aficionado con El Nacional y este vínculo con Emelec es su primer gran contrato en el fútbol ecuatoriano. El volante también es tomado en cuenta en las categorías inferiores de la Selección de Ecuador.