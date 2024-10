En Emelec lo critican pero José Auad traería estos millones para el club

El cambio que querían muchos hinchas de Emelec llegó por fin con la renuncia de José Pileggi y esto significaría la oportunidad que el club tenga un fuerte ingreso que daría vuelta a la situación adversa que tiene el equipo guayaquileño para esta temporada y la siguiente.

Según El Canal del Fútbol, el ex candidato a la presidencia José Auad traería un inversor brasileño que va a poner la fortuna de 20 millones de dólares, cifra que arreglaría las finanzas del equipo ‘azul’.

Esta cifra significaría para sanear deudas con plantel actual y ex jugadores, así como personal administrativo, además permitiría levantar las seis prohibiciones de inscripciones que tienen como sanción FIFA precisamente por no cancelar valores pendientes.

Una de las condiciones que habían puestos los hinchas y socios que se congregaron para el ingreso del inversor y la cifra millonaria era justamente la salida de Pileggi.

José Pileggi – presidente de Emelec 2022.

El presidente encargado es César Áviles, quien era el vicepresidente de Pileggi, hay posturas divididas sobre la continuidad de la directiva. Unos querían que haya convocatoria a elecciones para renovar todo el directorio.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

El puesto de Emelec en esta segunda etapa

Tras su nueva derrota con Universidad Católica, Emelec es el penúltimo de la tabla de posiciones con 7 puntos en 11 partidos. Si no fuera por lo hecho en la primera etapa, ahora el club estaría peleando el descenso. No están clasificando a torneos internacionales.

