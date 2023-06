Club Deportivo El Nacional fue el equipo sorpresa de este primer semestre de la Serie A de Ecuador quedándose con el segundo lugar de la tabla, y como era de esperarse hay varios de sus jugadores que suenan para ir a los grandes. Este viernes ponen a uno de sus volantes en el Astillero.

Madison Julio fue uno de los mejores volantes centrales de la LigaPro y estuvo a nada de ser nuevo refuerzo de Emelec tras acuerdo entre las partes, sin embargo el entrenador Hernán Torres le bajó el pulgar ya que él no pidió su fichaje. Ahora el colombiano se arriesga a tener a Julio como rival.

Barcelona Sporting Club es otro de los equipos interesados en el traspaso del mediocampista central. Su cláusula de salida es de 50 mil dólares, valor más que factible para el club amarillo.

Ever Hugo Almeida, DT de El Nacional, pidió que no haya salidas pero desde la directiva apuntaron que no frenarán el crecimiento deportivo de sus futbolistas si es que hay un acuerdo entre las partes.