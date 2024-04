Enner Valencia es uno de los delanteros más importantes de la historia de nuestro país y en esta ocasión recordó un partido en el que la eficacia no estuvo de su lado. De toda su carrera, el goleador de la Selección de Ecuador confesó haber llorado por este partido.

Fue en el 2023 cuando su Inter de Porto Alegre llegó a las semifinales de la Copa Libertadores, el encuentro estaba 1-0 a favor de los locales tras gol de Gabriel Mercado y Enner Valencia tuvo hasta cuatro opciones para sentenciar la serie.

El ex Emelec, Pachuca no estuvo fino y cayeron eliminados a mano del Fluminense: “Ni siquiera me gusta recordar el juego. Quien entiende de fútbol sabe que fuimos muy superiores”, empezó en charlas con el ex jugador Rafael Sobis.

“Si hago una de las dos oportunidades que tuve, la de cabeza. Me veo muy fuerte en la cabecera y me pregunto hasta el día de hoy cómo no ha entrado. El partido estaría decidido, pero perdimos y fue un m*”, amplió.

“Después del partido, tuve que ir al dopaje. No podía contenerme de llorar de impotencia, rabia y fui al dopaje. Cuando llegué al vestuario, casi no había nadie más porque tardé mucho en orinar. Me quedé una hora y media más solo”, confesó.

Las estadísticas de Enner Valencia en el Inter de Porto Alegre

Enner Valencia llegó hasta los 15 goles con el Inter de Brasil en 34 partidos. Vino de Europa donde fue campeón de la Copa Turquía con Fenerbahce y hoy se encuentra en recuperación de una lesión.