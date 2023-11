Miller Bolaños sigue sin entrenar con Emelec y su vinculación con el club sigue siendo tema de cuestionamientos para cuerpo técnico, directivos y compañeros. A la interna del club tienen muy en claro qué pasa con el referente que no entrena desde fines de octubre.

José Francisco Cevallos fue cuestionado tras el entrenamiento de Emelec y el volante no dudo en cuál es la postura del grupo: “Es un situación difícil para uno como parte del grupo”. El volante prefirió no profundizar sobre la actualidad de Bolaños.

En la semana también trascendió la información de que los jugadores de Emelec se habían reunido con el cuerpo técnico y la directiva para que el ‘Killer’ juegue el Clásico del Astillero y ante esta situación el volante también fue muy tajante: “No te voy a decir sí o no, esa situación queda entre nosotros y sabemos muy bien lo que hacemos”, afirmó el futbolista.

La situación de Miller Bolaños a menos de cinco días del Clásico del Astillero vs Barcelona SC es incierta. Se informó que la directiva estaba buscando alternativas para que pueda jugar, pero también existe la opción de que no lo haga por respaldo a Hernán Torres, quien estaría muy molesto por estos reiterados actos de indisciplina.

Emelec prepara el Clásico del Astillero con las bajas de Miller Bolaños, Michael Carcelén y Alexis Zapata, quien en los últimos días no ha podido entrenar producto de una molestia muscular que sufrió el pasado fin de semana en el partido ante Guayaquil City.

¿En el grupo quieren que Miller Bolaños juegue el Clásico del Astillero?

La última decisión de si Miller Bolaños juega el Clásico del Astillero en caso de que este llegue a un acuerdo con la directiva, será enteramente de Hernán Torres, quien, ya está practicando para el Clásico del Astillero con el siguiente once: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Fernando León, Leguizamón, Aníbal Chalá, Joseph Espinoza, Carlos Villalba, José Cevallos, Diego García, Jhon Jairo Sánchez y Jaime Ayoví.

Para Emelec no solo son tres puntos

El Clásico del Astillero para Emelec también significan la oportunidad de dejar a su máximo rival sin la posibilidad de seguir peleando por ganar la segunda etapa de la LigaPro. En un año, donde el ‘Bombillo’ ha tenido que pelear por el descenso sus hinchas le piden que derrote a Barcelona SC en el partido más importante de su semestre, de ahí que, muchos pidan que se le dé una nueva nueva oportunidad a Miller Bolaños y que tenga minutos.

Miller Bolaños entrena por su cuenta

Por otro lado, Miller Bolaños sigue trabajando por su cuenta, pese a que no entrene con el grupo de Emelec. El futbolista no se habría descuidado y en caso de regresar a trabajar con el equipo en las próximas horas su presencia o no en el Clásico no estaría limitada a condiciones físicas. En el pasado encuentro ante Barcelona SC marcó un doblete clave para el triunfo del ‘Eléctrico’.