Las bajas de Emelec para el Clásico del Astillero vs Barcelona SC

La situación de Miller Bolaños y su futuro cercano con Emelec aún es incierto. El futbolista no ha entrenado en los últimos partidos y a puertas del Clásico del Astillero contra Barcelona SC su presencia en la cancha aún no está descartada. Se está buscando las maneras de que el mismo tenga minutos en este próximo encuentro.

Según la información de Andrés Caguana en la Radio Redonda, la directiva de Emelec tuvo una reunión con el representante de Miller Bolaños en búsqueda de una solución para que este juegue el Clásico del Astillero. No obstante, también quieren llegar a un acuerdo que no afecte al cuerpo técnico azul encabezado por Hernán Torres, el cual no acepta la situación.

Miller Bolaños fue la gran figura de Emelec en el pasado Clásico del Astillero, donde su doblete permitió que los azules derroten en el Monumental al ‘Ídolo’. De ahí que, muchos hinchas esperen una solución para que el jugador vuelva a la cancha en un encuentro que puede significar 3 puntos de oro para seguir soñando con entrar a la Copa Sudamericana, además de frustrar los planes de etapa del máximo rival.

La relación entre Miller Bolaños-Directiva-Cuerpo Técnico está en su momento más delicado. El jugador está molesto porque se filtró cuál habría sido su acto de indisciplina, mientras que el cuerpo técnico no acepta estas situaciones ya que las mismas serían repetidas. Por su parte, la directiva no está dispuesta a dejar salir “gratis” a otro jugador.

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se jugará el próximo domingo, 12 de noviembre de 2023, en el estadio Capwell desde las 18H00. Miller Bolaños no estaría entrenado con el grupo, sin embargo, si lo estaría haciendo de manera personal para mantenerse en forma.

A Hernán Torres no le gusta la situación de Miller Bolaños

Hernán Torres no estaría nada contento con la situación de indisciplina que se viene presentando en su equipo en los últimos días. El DT colombiano analiza la posibilidad de salir del club a finales de año como se informó varios medios de comunicación locales. El entrenador tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta el próximo mes junio de 2024.

Miller Bolaños sigue sin entrenar

Aunque la intención del club es que Miller Bolaños pueda jugar el Clásico del Astillero, el futbolista sigue sin entrenar con los azules a solo 3 días de que se juegue el partido ‘inmortal’. Además, el futbolista viene sin ritmo, puesto que, su último partido fue el pasado 23 de octubre.

¿De quién será la última decisión en el caso Miller Bolaños?

Si Miller Bolaños soluciona su problema con el club y regresa a los entrenamientos no es seguro que Hernán Torres lo tome en cuenta para el Clásico del Astillero. El DT ha sido muy contundente con otros casos de indisciplina en el equipo, y pese a lo que la directiva logre, se espera que la última decisión siga siendo suya. El entrenador ha jugado en estos últimos partidos con Alexis Zapata y Jhon Jairo Sánchez en ataque para mitigar la ausencia de Miller Bolaños.

Encuesta ¿Quién debe tomar la decisión de si Miller Bolaños juega el Clásico del Astillero? ¿Quién debe tomar la decisión de si Miller Bolaños juega el Clásico del Astillero? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las bajas de Emelec para el Clásico del Astillero

Por otro lado, si Emelec no logra recuperar a Miller Bolaños enfrentará el próximo Clásico del Astillero con varias bajas muy delicadas. A la del ‘Killer’ se suma la de Michael Carcelén, Bryan Angulo, que apenas volvió a los entrenamientos y Alexis Zapata, quien no ha entrenado con regularidad.