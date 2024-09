Barcelona SC alista una limpia en el plantel para su refundación 2025 y se conocen los jugadores que no entrarían en planes de Ariel Holan.

Barcelona SC sigue sin levantar resultados en LigaPro y algunos medios empezaron a especular con que algunos jugadores tienen bajo rendimiento debido a la “limpia” que habrá para la temporada 2025. Este martes se conocieron los jugadores que estarían en la lista de salida.

Los nombres que seguramente generarán ruido mediático en caso de que finalmente salgan son: el arquero Javier Burrai, el extremo Braian Oyola y el volante Leonai Souza. Estos tres en su momento fueron figuras del torneo ecuatoriano.

Braian Oyola fue una de las contrataciones más caras del club para este 2023 sin embargo no ha tenido minutos ni con Diego López ni con Ariel Holan. Javier Burrai fue relegado a la suplencia y no estaría cómodo con su situación mientras que el volante brasileño no entra en planes del DT.

En total serian seis jugadores los que salgan de Barcelona, se sumarían también Djorkaeff Reasco, Jefferson Arce y Franklin Guerra. El delantero no ha sido un aporte en goles, el volante no juega y Guerra sufrió una lesión de ligamentos que lo alejó de toda la temporada.

Javier Burrai juega en Barcelona SC desde 2020.

El club mientras tanto continúa con su plan de tener al menos 8 juveniles en el primer equipo 2025, pero también buscan refuerzos de peso y ya suena un campeón de Copa Libertadores para el próximo año.

Los refuerzos de Barcelona SC para la segunda etapa 2024

Eduard Bello se sumaría así a Octavio Rivero y Byron Castillo como los nuevos refuerzos de Barcelona para la segunda etapa. Los amarillos juegan Copa Sudamericana y LigaPro.

Las salidas de Barcelona SC para la segunda etapa 2024

Barcelona SC este 2024 ha dado salida a Fidel Martínez, Jonathan Bauman, Bruno Piñatares, ‘Paco’ Rodríguez y podrían sumarse las salidas de Mario Pineida y Gabriel Cortez.