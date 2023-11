Este domingo 12 de noviembre de 2023 Emelec recibe en su cancha a Barcelona SC por una nueva edición del Clásico del Astillero. Ambos equipos llegan a este encuentro con la obligación de sumar los tres puntos. En el caso del ‘Bombillo’ para seguir tratando de entrar a la Sudamericana del 2024 y para los amarillos es la posibilidad de seguir pelando la etapa.

Para este encuentro Hernán Torres tiene tres bajas muy importantes como son las de Michael Carcelén, Miller Bolaños, ambos separados del equipo por indisciplina. El DT colombiano saldría a su primer Clásico del Astillero con este once: Ortiz, Caicedo, Leguizamón, León, Chalá, Espinoza, Villalba, Cevallos, García, Zapata (Jhon Jairo Sánchez) y Jaime Ayoví.

Por otro lado, el equipo obligado a ganar en este Clásico del Astillero es Barcelona SC, debido a que, es el que está peleando por la etapa y la posibilidad de medirse a Independiente del Valle por el título. Diego López alinearía a los siguientes jugadores: Burrai, Perlaza, Rodríguez, Sosa, Pineida, Gaibor, Trindade, Corozo, Díaz, Preciado y Fydriszewski.

El primer Clásico del Astillero dejó como ganador a Emelec, que supo imponerse en el Monumental con una actuación sobresaliente de Miller Bolaños. No obstante, aquel partido también marcó un hito histórico, debido a que, tras aquel encuentro ambos clubes se quedaron sin entrenadores; Fabián Bustos acordó su salida, mientras que Miller Rondelli fue despedido.

Este también será el último Clásico del Astillero del año, debido a que, Emelec y Barcelona SC ya no se verán más en lo que queda de torneo, ya que, hasta el momento, ninguno está clasificado a la final del campeonato y ya un cupo está ocupado por Independiente del Valle.

Barcelona SC ganó el último en el Capwell

El último Clásico del Astillero en el Capwell tuvo un desenlace muy polémico. El partido tuvo que ser suspendido tras un botellazo al jugador Carlos Rodríguez. Se jugó al día siguiente en un horario de las 12H00 y el equipo comandado por Damián Díaz y John Jairo Cifuente se impuso 3×1 al club que en ese momento dirigía Ismael Rescalvo.

Emelec sin Miller Bolaños

Para este Clásico del Astillero, Emelec no podrá contar con el que fue su mejor jugador en el primer encuentro de este calibre en 2023. La dirigencia ha decidido respaldar a Hernán Torres, que no estaba contento con los actos de indisciplina de Miller Bolaños, y el mismo no ha vuelto al equipo y es probable que ya no vuelva a jugar con el ‘Bombillo’ en esta temporada y también ya es duda que contrato se cumpla.

El regreso de Fernando Gaibor

Con Fernando Gaibor como titular se espera un ambiente “hostil” para el jugador que supo ser leyenda de Emelec. El volante volverá al Capwell, que fue donde dio sus primeros pasos como profesional, pero lo hará ocupando la camiseta del máximo rival de los “eléctricos”.