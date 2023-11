Este domingo 12 de noviembre de 2023 Emelec recibirá a Barcelona SC en una nueva edición del Clásico del Astillero. Este partido también marca el regreso de Fernando Gaibor, quien debutó y fue campeón con Emelec en varias ocasiones, al Capwell con la camiseta del principal rival de los azules. El volante ya había jugado en otros equipos de Ecuador, pero los hinchas no tomaron bien que se vaya al rival de patio.

Fernando Gaibor fichó por Barcelona SC en este 2023 tras quedar libre de Independiente del Valle. En redes sociales se han viralizado varias imágenes de una como los hinchas de Emelec preparan el “recibimiento” para quien antes fuera uno de sus “ídolos”. Al mejor estilo europeo imprimirán billetes de dólares con el rostro de jugador.

A la hinchada de Emelec no le gustó que Fernando Gaibor fuera a Barcelona SC para continuar su carrera, sin embargo, el volante en varias ocasiones aclaró que él era un “profesional” y tenía que seguir trabajando para proveer a su familia. El año que ha tenido con los amarillos ha sido muy bueno y se espera que sea titular en el Clásico del Astillero.

Ante la baja de Leonai Souza, Gaibor jugaría desde el arranque contra Emelec en un partido donde tiene que imponer sus mejores condiciones, debido a que, los amarillos necesitan los tres puntos para seguir peleando la etapa contra Liga de Quito y saldrán a buscar el resultado desde el minuto 1′.

La hinchada de Emelec no prendería fuegos artificiales o bengalas para este encuentro, puesto que, esto le causaría una importante multa económica al club, no obstante, el recibimiento “hostil” para Fernando Gaibor parece que será una realidad y que esta no tendría sanción en el reglamento de la LigaPro. Se desconoce si los hinchas lanzarán esos billetes a la cancha al comienzo del partido o en un minuto en específico.

¿Cuántos títulos ganó Gaibor en Emelec y cuántos años jugó con el ‘Bombillo’?

Fernando Gaibor hizo todo su ciclo de inferiores en Emelec y debutó en el 2010 con la camiseta azul. El volante se mantuvo con la piel del ‘Bombillo’ hasta 2018, cuando finalmente se marchó transferido a Independiente de Avellaneda. En su periodo con Emelec, Gaibor ganó 4 campeonatos nacionales, incluyendo un tricampeonato, uno en una final ante su actual equipo Barcelona SC.

Gaibor ya salió campeón en el Capwell con otra camiseta

Finalmente, Fernando Gaibor ya salió campeón en el Capwell con otra camiseta que no era la de Emelec. En el 2021 el volante regresó a su “casa” y ganó la LigaPro con la camiseta de Independiente del Valle. Para ese momento la hinchada no se tomó tan personal la actualidad del jugador como sí lo será en este Clásico del Astillero.

¿A qué hora y quién transmite el Clásico del Astillero?

El último Clásico del Astillero del año entre Barcelona SC y Emelec se jugará desde las 18H00 de este domingo, 12 de noviembre de 2023. El partido será transmitido por las pantallas de GolTV y Star+.