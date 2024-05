El partido entre Liga de Quito y Emelec cumplió las expectativas, ‘albos’ y ‘azules’ empataron el encuentro 2-2 mientras Félix Sánchez Bas veía en las gradas. Justamente luego del compromiso, el DT de la Selección de Ecuador preguntó por uno de los jugadores.

Según cuenta la cadena ESPN Ecuador, luego del partido el DT de la ‘Tri’ mandó a consultar si el arquero Pedro Ortíz tiene toda su documentación en regla para ingresar a Estados Unidos, confirmando que podría estar convocado por lo menos para los amistosos.

De no haber sido por el guardameta, Liga de Quito hubiera marcado al menos unos dos goles más, realizando no menos de cinco atajadas difíciles para salvar a su equipo.

El arquero de Emelec lleva meses siendo uno de los mejores guardametas del torneo y nadie explica su ausencia de la ‘Tri’ en estos últimos compromisos. “La selección siempre va a estar ahí, esperaré mi oportunidad”, declaró Ortiz luego del partido.

Moisés Ramírez y Javier Burrai le han ganado la pulsada a Ortíz pese a la mala racha desde hace semanas. Uno de ellos podría finalmente caerse de la convocatoria.

¿Qué amistosos jugará Ecuador antes de la Copa América?

En la previa de la Copa América, la Selección de Ecuador jugará 3 amistosos en los Estados Unidos, ya con la lista final de convocados al torneo. Los partidos de preparación para el torneo serán vs Argentina, vs Bolivia y también vs la Selección de Honduras.

El calendario completo de Ecuador en la Copa América USA 2024

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local.

Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local.

México vs. Ecuador, junio 30, 17h00 local.