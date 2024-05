Ante los múltiples rumores de su salida de Emelec, Hernán Torres y el club confirmaron en una entrevista qué pasará con el futuro del entrenador. El DT reveló que tiene un compromiso con el equipo y de manera contundente reveló que solo se marchará cuando el presidente lo decida.

Varios rumores durante la semana revelaron que Hernán Torres estaba cerca de firmar un contrato con el Deportivo Cali y volver a Colombia. En un video subido a las redes sociales de Emelec, el entrenador fue contundente: “Yo me debo a esta institución de Emelec y estoy en plena recta final del torneo, donde se juegan partidos demasiado importantes”, comentó el entrenador.

Por otro lado, Hernán Torres quiso ser aún más contundente con su futuro y reveló que: “Yo me voy de aquí cuando el presidente Pileggi me eche, no hay más, que más voy a aclarar”, afirmó el estratega ya de manera muy seria y contundente.

Con estas declaraciones se entiende que Hernán Torres cumplirá su contrato con Emelec y finalmente se quedará hasta finales de 2024. El estratega llegó al club azul a mitad de 2023 y salvó al equipo del descenso. Ahora su objetivo es tratar de meter al equipo a la Libertadores y llegar a la final de la LigaPro.

Ahora la afición de Emelec recibe una noticia importante para el final de esta segunda etapa. Con esto, Hernán Torres está seguro hasta final de 2024, y el club azul ya no buscaría ningún cambio en su banquillo, salvo que el proyecto reciba golpes inesperados y resultados muy negativos.

Las estadísticas de Hernán Torres como DT de Emelec

Hernán Torres no ha tenido un fútbol “brillante” en su paso por Emelec, sin embargo, su efectividad ha sido la principal responsable de que se mantenga en el club. El DT colombiano ha dirigido 33 partidos, ganando 12 encuentros, empatando 14 y perdiendo 7.

Los partidos que le quedan a Emelec en esta primera etapa de la LigaPro 2024

A Emelec le quedan 4 partidos en esta primera etapa, para tratar de terminar como primero o meterse lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Al club se le vienen encuentros vs Liga de Quito, vs Macará, vs Imbabura y cierran el semestre vs Libertad.