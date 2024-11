Uno de los fichajes más sonados en este 2024 para Emelec fue el volante ecuatoriano Christian Noboa quien más de 15 años después regresó al club, sin embargo una grave lesión lo tuvo fuera de las canchas prácticamente toda la temporada. Este viernes se dio a conocer el futuro del volante de cara a la campaña 2025.

En conversaciones con Red Canal Digital, Christian Noboa contó que seguirá en Emelec de cara a la siguiente temporada. El volante pausó su contrato luego de la lesión y abrió la posibilidad de retornar una vez recuperado.

Una lesión en su rodilla que no habría sido manejada de la mejor forma posible por el anterior cuerpo médico del club lo tiene en recuperación. Noboa en principio había firmado por una temporada.

De igual forma negó rumores de que está pensando en el retiro al corto plazo, así mismo en su momento había señalado que el club guayaquileño iba a ser su último equipo antes de colgar los botines.

Christian Noboa fue parte de la Selección de Ecuador hasta el 2021.

En esa entrevista, Noboa también contó que no descarta algún día ser presidente de Emelec. Su último club en el exterior fue el FC Sochi de Rusia, donde fue figura y titular hasta el último momento.

Las bajas de Emelec en esta temporada 2024

Emelec fue de los equipos que más fichó en esta temporada, pero ya para el mes de septiembre su plantilla se ha visto muy golpeada. El ‘Bombillo’ se ha quedado sin jugadores como Facundo Castelli, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Washington Corozo, entre otros, ya sea por lesión o porque decidieron salir del equipo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

