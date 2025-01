Andrés Ricaurte tuvo un desastroso paso por Emelec en 2024, donde prometía ser figura y terminó lejos de su mejor nivel y siendo suplente en casi todos los partidos. Ahora el jugador fue presentado en Fortaleza en Colombia y dejó un insólito mensaje contra su ex club.

En el vide de presentación se ve a Andrés Ricaurte preguntando como “cambiar un Bombillo”, para luego responder “Ni idea”. El jugador firmó con Fortaleza tras quedar libre del club azul y sin contrato, puesto que, terminó su acuerdo en la temporada 2024.

No obstante, la burla para muchos de hinchas de Emelec no quedó solo en el video, puesto que, el club también agregó: “El Bombillo sigue fundido“. Estas declaraciones y postura no han caído bien en el equipo azul, también ante el momento que vive el club.

Ricaurte estuvo lejos de demostrar ser el volante que Emelec había fichado a comienzos de 2024. Sin embargo, el jugador terminó convirtiendo el gol más gritado por los azules en todo el año, en aquel tanto heroico que se anotó contra Orense en la victoria 2 a 1.

ver también El primer once de Emelec con Jorge Célico para la temporada 2025

Ricaurte fue el “gran fichaje” de Emelec en la temporada anterior y el primero en ser anunciado por el club. El jugador había sido pedido por Hernán Torres, sin embargo, ni con él ni poco después con Leonel Álvarez pudo disfrutar de los minutos esperados.

Publicidad

Publicidad

ver también Adonis Preciado la rompe en México con un golazo y le ponen un apodo galáctico

Los números de Andrés Ricaurte como jugador de Emelec

Con la camiseta de Emelec en toda la temporada 2024, Andrés Ricaurte apenas pudo jugar un total de 16 partidos entre todas las competencias. Sumó en cancha 626′ minutos. Anotó 2 goles y dio 0 asistencias. Era de los más criticados cada vez que entraba a la cancha.

Emelec no puede fichar a nuevos jugadores

Para este mercado de fichajes, Emelec se quedó sin la posibilidad de fichar a nuevos jugadores. Esto por la deuda que tiene el club con varios jugadores y también por la sanción que le puso la FIFA, esta hasta mitad de año. Tiene que pagar sus otras deuda y podrá fichar.

Encuesta¿Crees que Ricaurte se burló de Emelec? ¿Crees que Ricaurte se burló de Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad