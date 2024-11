La fortuna que le costará a Emelec la deuda con Miller Bolaños

Emelec tiene una nueva directiva tras la renuncia de José Pileggi y una de las soluciones más prometedoras es la inversión inmediata que vendría. Este viernes se conoce que la demanda de Miller Bolaños aumentaría considerablemente la urgencia del club.

Las demandas por valores impagos que están escaladas a FEF y FIFA suman dos millones de dólares, sin embargo la del volante ecuatoriano aún no tiene resolución. La periodista Mayra Bayas de Zapping da a conocer que cuando haya dictamen podría sumar un millón de dólares más al club.

De todos los valores pendientes, ya que se conoce que hay salarios impagos a personal administrativo, juveniles, cuerpo técnico y futbolistas actuales, las demandas en FEF y FIFA son las más urgentes.

La directiva encabezada por César Avilés y cualquier gestión que pueda realizar o atraer tiene como prioridad estas para levantar sanciones como prohibición de fichajes por la FIFA.

Actualmente son seis mercados de fichajes los que Emelec no podrá contratar, arrancando desde enero 2025 hasta enero 2028, salvo que el club llegue a un acuerdo con los acreedores.

Las bajas de Emelec en esta temporada 2024

Emelec fue de los equipos que más fichó en esta temporada, pero ya para el mes de septiembre su plantilla se ha visto muy golpeada. El ‘Bombillo’ se ha quedado sin jugadores como Facundo Castelli, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Washington Corozo, entre otros, ya sea por lesión o porque decidieron salir del equipo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.