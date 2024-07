Este jueves 11 de julio de 2024 el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, fue muy contundente contra un ex dirigente de un club ecuatoriano. El directivo reveló que le quisieron imponer la convocatoria de un jugador en la Selección de Ecuador, para poder venderlo después.

El presidente de la FEF conversó con los colegas de la Radio Redonda y acusó directamente a un ex dirigente de un club de la LigaPro: “El comunicador que antes era dirigente me pidió una reunión para meter a un jugador y poder venderlo“, afirmó el presidente.

Egas también reveló que él no estaba contento con la convocatoria para la Copa América 2024, pero que no iba a pedir algún nombre en especial. Según la acusación del presidente de FEF y las conclusiones de los hinchas, esta frase se daría para el ex presidente de Barcelona SC, Alfaro Moreno.

Asimismo, Egas volvió a ser muy contundente contra los que hace varios años pedían a Mario Pineida en lugar de Pervis Estupiñán para la Selección de Ecuador. Incluso el directivo se atrevió a dar por retirado al aún jugador de Barcelona SC: “Eso viene de la misma gente que pedía a un lateral, que ahora está retirado, en lugar de Pervis Estupiñán“, sentenció el presidente.

Ecuador quedó eliminado de la Copa América 2024. (Foto: Imago)

En las últimas semanas, los rumores de imponer jugadores para las convocatorias de Ecuador ha crecido, sin embargo, el presidente de la FEF fue contundente ante esta situación y también dejó señalando a varios dirigentes. La FEF sigue buscando un nuevo entrenador, tras la salida de Félix Sánchez Bas.

La respuesta de Alfaro Moreno para Francisco Egas

El ex presidente de Barcelona SC, Alfaro Moreno, respondió y amenazó de manera contundente a Francisco Egas: “Mira si yo me pongo a contar reuniones íntimas y cosas que se han conversado, sobre todo previo a una elección de LigaPro. Como hombre de fútbol las guardo, pero las tengo acá ‘guardaditas’ . No respondo nada, como corresponde con altura, pero tengo tres programas diarios para hacerte mierda, cuando me dé la gana“, avisó el ex directivo en Análisis 90.

Los entrenadores que suenan para llegar a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador buscó en las últimas semanas el posible fichaje de Marcelo Gallardo para que sea su nuevo DT, no obstante, se cayó su llegada por el rechazo del DT. Ahora los entrenadores que suenan para ‘La Tri’ son Guillermo Almada, Luis Zubeldía y Juan Antonio Pizzi.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

Tras la eliminación en la Copa América 2024, la Selección de Ecuador no volverá a tener actividad hasta el próximo mes de septiembre, cuando juegue en las Eliminatorias ante la Selección de Brasil y posteriormente Perú. Se espera que para dicho momento ya esté el nuevo DT en funciones.