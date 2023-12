La agencia libre toca la puerta de varios jugadores en la LigaPro con la temporada 2023 terminada. Uno de estos jugadores en ya no tener club para el próximo año es Damián Frascarelli. El arquero histórico para el ‘Papá’ confirmó en sus redes sociales que su contrato ha terminado y se marcha del club para la siguiente temporada.

Damián Frascarelli fue clave para que Aucas pueda levantar su primer título de campeón en el fútbol ecuatoriano en el 2022. Mediante sus redes sociales comunicó su salida y agradeció al club: “Gracias y adiós! GRACIAS por estos años vividos en el club. Gracias a los compañeros que pasaron en todo este tiempo y con los que hoy conservo una amistad. Gracias a cada uno de los funcionarios que formaron y forman parte del club y hacen que nuestra profesión se pueda reflejar al 100% (…) Las despedidas no son tristes porque todo sigue latente en el corazón. Gracias y dale aaaa y dale aaaa… y dale Aucas dale A”, fue parte del mensaje del arquero en redes sociales.

Frascarelli llegó a Aucas en 2020 tras un breve paso por Barcelona SC. El arquero uruguayo naturalizado ecuatoriano tuvo grandes momentos en Aucas, sin embargo, desde la llegada de Hernán Galíndez tuvo que ir resignando minutos hasta ya ser suplente definitivo.

En este 2023 el portero apenas jugó 9 partidos entre todas las competencias, 7 de esos 9 fueron en la primera etapa de la LigaPro y 2 por Copa Libertadores; para este segundo semestre no tapó ni un solo partido en la segunda etapa, siendo suplente incluso por debajo del tercero arquero en la plantilla, Johan Lara.

Frascarelli tiene un amplio recorrido en el fútbol ecuatoriano, puesto que, antes de llegar a Aucas pasó por Barcelona SC y tuvo una larga trayectoria en Guayaquil City, donde llegó en 2017. El uruguayo también pasó por varios clubes en su país natal, donde también fue campeón nacional.

¿Cómo ayudó Frascarelli a quitarle el título a Barcelona SC en el 2022?

En la final de vuelta en el 2022, Barcelona SC tuvo un penal para poder igualar la serie y mandar el partido a la tanda de penaltis. Damían Díaz lo cobró y en el arco de Aucas estaba Hernán Galíndez, el portero de la Selección de Ecuador se acercó a su compañero, Damián Frascarelli, quien había compartido vestuario con el ‘Kitu’ y este le indicó donde atajarlo: “Me acerqué a Damián y le pregunté a donde iba a patear. Me dijo: ‘si corre rápido te la pica a la izquierda, si viene lento patea fuerte a la derecha‘. Damián es, sin duda, el mejor compañero que he tenido en mi carrera”, reveló en su momento Hernán Galíndez. El penal fue atajado y Aucas salió campeón de 2022 en la LigaPro

¿Tendrá un nuevo club en Ecuador o se retirará?

Damián Frascarelli tiene 38 años y en el 2024 llegará a 39. El arquero no seguirá en Aucas, pero el retiro, de momento, no asoma como una opción. Se espera que siga en Ecuador y un regreso a Guayaquil City no estaría descartado. El club en el que más tiempo ha estado en el país acaba de perder la categoría y se ha quedado sin arquero después de que se informara que Gonzalo Valle estaría en planes de Liga de Quito.