Antonio Valencia denunció que jugadores de su equipo, AV25, recibieron llamadas para que se “vendan” poco antes de quedar eliminados de la lucha por el ascenso. El ex capitán del Manchester United fue muy contundente en sus redes sociales y también le respondieron de la misma manera, acusando su postura de ‘mal perdedor’

Joselito Cobo, actual directivo de La Unión, criticó fuertemente a Antonio Valencia por sus declaraciones. El dirigente también cuestionó al ex jugador de Liga de Quito, El Nacional y Manchester United, al creer que por su condición de ex futbolista “deba ganar”.

AV25 cayó eliminado en el ascenso nacional (Tercera categoría del fútbol Ecuador) ante La Unión y tendrá que esperar hasta el próximo curso para poder volver a la lucha por un cupo en la Serie B. El histórico jugador de la Selección de Ecuador felicitó a sus jugadores y los motivó también para el siguiente año y así puedan llegar a la segunda división profesional de Ecuador.

“Tampoco me imaginé que en el fútbol ecuatoriano hayan llamadas o mensajes a nuestros jugadores para que se vendan. Es una pena. Pero estoy orgulloso de ustedes. Siempre, por sus familias, por su conciencia, es mejor perder que ganar con prácticas deshonestas”, expresó Antonio Valencia en redes sociales tras la eliminación de su equipo.

La denuncia de Antonio Valencia también llegó en un contexto en el que el fútbol ecuatoriano está investigando a posibles vínculos de futbolistas de la LigaPro con las apuestas. No obstante, en este caso criticaron fuertemente la denuncia que hizo el ex jugador de Liga de Quito.

La fuerte crítica para Antonio Valencia

Cobo criticó a Antonio Valencia por sus mensajes tras la eliminación de AV25 en el ascenso nacional. El directivo cuestionó que la leyenda del fútbol ecuatoriano se haya portado de dicha manera y etiquetó dichos testimonios como “lloriqueos de un mal perdedor”.

“Son lloriqueos de un mal perdedor, hay que saber ganar en la cancha, no debe creer que va a ganar por ser un ex futbolista”, comentó Cobo en Machdeportes en crítica para Valencia

¿No hubo honestidad para Antonio Valencia?

En su publicación en redes sociales, Antonio Valencia también criticó fuertemente al arbitraje de su partido ante Unión. Además, el presidente de AV25 señaló que sus jugadores deben aprender de esta ‘derrota injusta’, puesto que es en estas circunstancias cuando ‘más aprenden’ escribió la leyenda tricolor.

“Duerman tranquilos, que de estas derrotas injustas, es donde mas se aprende que en la vida hay que siempre actuar con honestidad”, escribió Antonio Valencia en sus redes sociales.

Aún no hay respuesta para Cobo y La Unión

Por otro lado, aún no hay respuesta de Antonio Valencia o de AV25 para las declaraciones del directivo de La Unión, no obstante, este no sería el último encuentro entre ambas instituciones y representantes. La Unión seguirá luchando por el sueño de llegar a la Serie B, puesto que, está clasificado a los octavos de final del torneo de ascenso, mientras que AV25 deberá esperar al siguiente año.