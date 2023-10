Este jueves 19 de octubre de 2023 Damián Díaz atendió a los medios de comunicación en la previa de lo que será su regreso a las canchas de la LigaPro, tras una larga suspensión. Al ‘Kitu’ le consultaron sobre la final de la Copa Sudamericana que disputará Liga de Quito y si él quiere que la ganen. El 10 de los amarillos no dudó en su respuesta.

A Damián Díaz le consultaron si él desea que la Copa Sudamericana se quede en Ecuador. El 10 de Barcelona SC prefirió evadir dicha consulta afirmando que a él solo le interesa hablar de su equipo y trata de no opinar de otros clubes como en este caso con Liga de Quito.

Liga de Quito y Barcelona SC han protagonizado una de las rivalidades más importantes de los últimos años en el campeonato nacional. Ambos equipos se han desafiado por los títulos y es Damián Díaz uno de los jugadores que más ha calentado dicha rivalidad con gestos, frases y también golazos.

Por otro lado, Liga de Quito está a pocos días de disputar su sexta final internacional de Conmebol y la octava en toda su historia. El equipo blanco busca su quinto título internacional ante un rival muy complicado de gran actuación en todo el torneo como Fortaleza.

La rivalidad entre Liga de Quito y Barcelona SC también ha aumentado en los últimos años producto de que los amarillos no han podido ganar nunca en su historia algún título internacional, mientras que los blancos ya van por el quinto en toda su historia.

Independiente del Valle es el vigente campeón de la Copa Sudamericana, por lo cual, le consultaron a Damián Díaz si quiere que la copa siga en Ecuador. El volante histórico de Barcelona SC no solo fue tajante en su respuesta, también se vio incómodo con la pregunta.

“No puedo y trato de no opinar de otro equipo que no sea Barcelona, perdona que no te pueda ayudar”, comentó Díaz sobre la final de la Copa Sudamericana para Liga de Quito.