Luego de la derrota contra Sean O’ Malley, el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera se alista para su siguiente lucha este sábado en la cartelera del UFC Abu Dhabi, a llevarse a cabo en Emiratos Árabes Unidos.

El rival de Marlon Vera será Deiveson Alcántara Figueiredo, ex campéon de Peso Mosca entre 2020 y 2023. Este será el regreso del ecuatoriano al octágono tras la pelea de marzo, que significó la derrota en la pelea por el título de su categoría.

La pelea está pactada para el sábado 3 de agosto y es parte de la cartelera principal UFC on ABC: Sandhagen vs. Nurmagomedov. La pelea de Vera es uno de los atractivos principales del evento.

Marlon Vera vs. Deiveson Figueiredo (Peso Gallo), Tony Ferguson vs. Michael Chiesa (Peso Wélter) y Sharabutdin Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk (Peso Medio), son otras de las peleas estelares.

Chito Vera vs. Sean O’ Malley 2024.

Encuesta ¿Quién es el favorito para ganar el combate? ¿Quién es el favorito para ganar el combate? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Quién es Deiveson Figueiredo?

Deiveson Figueiredo, rival de Chito Vera este sábado, ha peleado 16 veces en la UFC, tiene un historial de 12 victorias, 3 derrotas y un empate. Entre sus registros está haber sido campeón mundial Peso Mosca 2020-2023.

¿Cuánto ganó ‘Chito’ Vera por su pelea con Sean O’ Malley?

Pese a perder, Chito Vera se llevó aproximadamente 1 millón de dólares en concepto de premios, PPV, sponsors y otros rubros. Sean O’ Malley ganó aproximadamente 500 mil dólares más.