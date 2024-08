Sin duda uno de los más señalados del mal momento que atraviesa Emelec en este 2024 es José Pileggi, el actual presidente del club. Tan complicada es la situación que se ha generado una rotura total entre el directivo y el plantel de jugadores.

En el programa Al Toque de Radio Caravana, el periodista Carlos Víctor Morales contó que desde el plantel mismo un jugador le confirmó que no hay para nada una buena relación entre futbolistas y el presidente.

Lo más llamativo fue lo que el periodista compartió después: “Hubo un almuerzo del equipo y cuando llegó José Pileggi todo el plantel se levantó y se fue. En solidaridad con sus jugadores el entrenador también se retiró del lugar con ellos, el tema ha tocado fondo”.

Agrego también que socios, ex directivos y personas cercanas al club se reunirán con José Pileggi para pedir que convoque a elecciones, este grupo está dispuesto a exponer su ayuda económica para solucionar problemas del equipo pero requieren la salida de Pileggi.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.