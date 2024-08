Jaime Iván Kaviedes es para muchos uno de los mejores jugadores de la historia de Ecuador, el talentoso delantero deleitó a todos los aficionados con una calidad que no fue vista de nuevo en el país. Sin embargo, el ex jugador de Emelec, Liga de Quito, Barcelona SC, y otros, no se considera el mejor de la historia del fútbol ecuatoriano y eligió a su candidato para esta gloriosa designación.

En una publicación hecha por el mismo Jaime Iván Kaviedes en el 2022, el delantero ecuatoriano escogió a Antonio Valencia como el mejor de la historia del fútbol de Ecuador. “Para mí simplemente es el mejor jugador de la historia del fútbol Ecuatoriano… repito para mí… cada uno tendrá una opinión diferente”, escribió el ‘Nine’.

Con Antonio Valencia, Jaime Iván Kaviedes compartió equipo en aquella Selección de Ecuador que hizo historia y clasificó al mundial Alemania 2006, donde incluso se llegó hasta octavos de final. El ‘Nine’ ya era experimentado en aquel momento, mientras Valencia daba sus primeros pasos.

Antonio Valencia tuvo una de las carreras más importantes para la historia de cualquier jugador ecuatoriano. El tricolor pasó por equipos como Villarreal, Wigan y Manchester United, donde ganó varios títulos, estuvo 10 años y fue capitán del club. También pasó por Liga de Quito y Queretaro en el final de su carrera.

La mítica celebración de Kaviedes en Alemania 2006. (Foto: GettyImages)

Los títulos de Antonio Valencia en su carrera

Antonio Valencia también tiene un palmarés que es de los más importantes para un futbolista ecuatoriano. El tricolor ganó: 2 Premier League, 1 Europa League, 1 FA Cup, 2 Copa de la Liga de Inglaterra, 4 Community Shield, 1 Copa Ecuador, 1 Campeonato ecuatoriano y 1 Supercopa de Ecuador.

Los otros “candidatos” a mejor jugador de la historia de Ecuador

En este gran debate los aficionados siempre ponen a varios candidatos. De momento, el debate suele estar centrado en: Antonio Valencia, Alberto Spencer y Álex Aguinaga, pero también ya se suman jugadores como Piero Hincapié y Moisés Caicedo, que aún son muy jóvenes, pero con carreras muy prometedoras en Europa.