Jeremy Sarmiento se ‘olvida’ de Beccacece y esto dijo sobre la llegada de Marcelo Gallardo

Jeremy Sarmiento habló de la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador y para muchos fue indirecta a Sebastián Beccacece.

Uno de los jugadores que regresó a la Selección de Ecuador con la llegada de Marcelo Gallardo fue Jeremy Sarmiento. El extremo volvió a ser considerado por la Tricolor y, tras su regreso, habló sobre el nuevo proceso, aunque algunas de sus declaraciones fueron interpretadas como una posible indirecta a Sebastián Beccacece.

“Los muchachos y yo estamos muy contentos con la llegada de Gallardo, nos tenemos que adaptar a esta nueva etapa”, señaló Sarmiento. El futbolista dejó claro que el plantel recibió con entusiasmo el cambio de entrenador y que ahora todos deberán adaptarse a las ideas del técnico argentino.

Las palabras de Sarmiento fueron tomadas por algunos aficionados como una indirecta hacia Beccacece, quien dejó de convocarlo durante su ciclo al frente de Ecuador. El actual entrenador del combinado ecuatoriano lo llamó de vuelta tras un año.

Sarmiento no era convocado a la Selección de Ecuador desde 2024 y durante todo 2025 quedó fuera de las listas de Beccacece. Con la llegada de Gallardo, el jugador volvió a tener una oportunidad y ya sumó minutos en esta nueva etapa de la Tricolor.

“Se me cumplió otro sueño a mí y a mi familia, significa mucho para mí volver a la selección luego de estar mucho tiempo afuera”, expresó el futbolista. Sarmiento apunta a seguir ganando protagonismo y seguramente volverá a tener minutos en el próximo amistoso de Ecuador, este martes ante Panamá.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

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Jeremy Sarmiento, volante ofensivo de Ecuador 🇪🇨 💛💙 ♥️



“Los muchachos y yo estamos muy contentos con la llegada de Gallardo, nos tenemos que adaptar a esta nueva etapa.



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Jeremy Sarmiento – Ecuador, convocado 2024. Foto: Getty.

En resumen

Jeremy Sarmiento se refirió abiertamente a la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador, dejando atrás el ciclo al mando de Sebastián Beccacece en esta temporada 2026.

a la Selección de Ecuador, dejando atrás el ciclo al mando de Sebastián Beccacece en esta temporada 2026. El atacante tricolor valoró positivamente la conducción del ‘Muñeco’ , expresando su ilusión y compromiso por consolidarse como una pieza clave en el ataque de ‘La Tri’.

, expresando su ilusión y compromiso por consolidarse como una pieza clave en el ataque de ‘La Tri’. Sus declaraciones generan importante eco en la afición ecuatoriana, reabriendo el debate sobre el rol de los legionarios en el nuevo esquema táctico del seleccionado patrio.