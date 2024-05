Barcelona SC logró una victoria muy importante contra Universidad Católica en la LigaPro. Los amarillos se mostraron en un mejor nivel con su nuevo DT, Ariel Holan, y en zona mixta el jugador Joao Rojas no dudó en poner a su nuevo entrenador muy por encima de Diego López.

A muchos sorprendió la salida de Diego López en Barcelona SC, sin embargo, Joao Rojas conversó con ESPN y dejó una declaración que adelantaría otro motivo para la salida del uruguayo: “Hoy me divertí como hace mucho no sentía, hablé con Kitu y Fernando, nos divertimos. Mérito del cuerpo técnico“, comentó el extremo en claro demérito al juego que les hacía jugar su ex DT, Diego López.

Ante Universidad Católica se mostró otra idea de juego de Barcelona SC, aunque Ariel Holan se restó todo el mérito para destacar que este logro es todo de sus jugadores. “Este triunfo es netamente por la capacidad de mis futbolistas, porque ningún entrenador en una sola sesión de entrenamiento puede planificar muchas cosas. Es mérito de los chicos”, reveló el DT en rueda de prensa.

La victoria ante Universidad Católica terminó siendo clave para que Barcelona SC vuelva mostrarse como un candidato a pelear por la primera etapa del campeonato. Los amarillos suman 18 puntos en la tabla de posiciones y con un partido menos se acercan a los primeros lugares.

Ariel Holan tuvo su primer partido con Barcelona SC en la LigaPro. (Foto: @BarcelonaSC)

A diferencia de Joao Rojas y su “crítica” para Diego López, Holan quiso recalcar que el entrenador le dejó una muy buena base y la cual le servirá para competir en el campeonato nacional. El próximo partido de los amarillos será contra Delfín por la fecha 11 de la LigaPro.

Las estadísticas de Diego López como DT de Barcelona SC

Con Barcelona SC, Diego López estuvo al frente en 25 partidos, entre todas las competencias. Ganó 13 encuentros, empató 9 y finalmente terminó perdiendo 3 partidos. Al DT parece que le terminó costando los últimos partidos de Copa Libertadores contra Cobresal y Talleres, donde le empataron en los últimos minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ariel Holan con Barcelona SC?

El DT llegó a Barcelona SC con un contrato por una temporada, es decir, hasta finales de 2024. Sin embargo, el vínculo contractual contempla cláusulas de renovación “fáciles” de cumplir para así ampliar su vínculo por los próximos años; como ambas partes desearían.