Este jueves 23 de mayo de 2024 se ha informado que el ciclo de Josep Alcácer como DT de Liga de Quito ha terminado. El equipo ‘Albo’ en menos de dos semanas fue eliminado de la Copa Libertadores y también se despidió de la posibilidad de ganar la primera etapa de la LigaPro.

El ciclo de Josep Alcácer no resistió ni 6 meses en Liga de Quito. El DT español ya fue cesado de sus funciones y ni siquiera dirigirá el partido ante Universidad Católica por la fecha 14 de la primera etapa. Tampoco estará Adrián Gabbarini en el banco de Liga de Quito.

La situación con Josep Alcácer empezó a ser insostenible después de que el equipo se quedara eliminado de la Copa Libertadores, pero fue la derrota ante Barcelona SC la que dinamitó todo. El entrenador tenía contrato hasta final de temporada, pero con cláusula de salida en este primer semestre.

Alcácer también llegó a ser amenazado por la barra brava de Liga de Quito, la cual emitió un comunicado en redes sociales avisándole al entrenador que si no renunciaba “lo harían renunciar”. Desde Liga no dijeron nada ante estas amenazas y optaron por despedir al DT. Asimismo se ha revelado que los jugadores piden algunas salidas más.

Así comunicó Liga de Quito el despido de Josep Alcácer. (Foto: @LDU_Oficial)

También Liga de Quito aclaró que será Patricio Hurtado, quien se hará cargo de manera interina del club, hasta que llegue un nuevo DT. La decisión es aún más sorprendente, puesto que, el club ha optado por no darle la confianza a Adrián Gabbarini para estos encuentros.

Las estadísticas de Josep Alcácer en Liga de Quito

En Liga de Quito, Josep Alcácer vivió su primera experiencia como un entrenador de un equipo grande en Primera división. El DT se marcha después de 18 partidos al frente del ‘Albo’, ganando 10, empatando 3 y perdiendo 5. No pudo ganar la Recopa Sudamericana, la primera etapa de la LigaPro y fue eliminado de la Copa Libertadores.

¿Qué partidos le quedan a Liga de Quito en este primer semestre?

A Liga de Quito le quedan 3 partidos para acabar el primer semestre del campeonato, vs Universidad Católica en casa, vs Universitario para tratar de entrar a la Copa Sudamericana y vs Deportivo Cuenca en el cierre del primer semestre. Para la segunda parte del año ya se espera tener un nuevo DT.