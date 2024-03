Josep Alcácer no se oculta y le dejó este mensaje a Jefferson Valverde

Jefferson Valverde sorprendió a todos los aficionados de Liga de Quito, después de confirmar que quiere salir libre del equipo ‘Albo’ para esta nueva temporada. El volante se quiere ir “gratis” de los ‘Albos‘ a la MLS o México, y Josep Alcácer, DT de Liga, no dudo en dejar un contundente mensaje.

En rueda de prensa previo al partido de Liga de Quito contra Aucas por la fecha 3 de la primera etapa de la LigaPro, Josep Alcácer le dejó un contundente mensaje a Jefferson Valverde. “No quiere estar aquí y yo sólo me quedo con quienes desean estar acá”, avisó el entrenador.

Jefferson Valverde no quiere seguir en Liga de Quito y estaría buscando concretar su salida gratis del equipo ‘Albo’ en los próximos días. El volante apenas llegó a mitad de temporada de 2023, y tras varios partidos con Alcácer, como titular, ahora ha decidido marcharse a un nuevo club.

La actitud de Jefferson Valverde a sorprendido a propios y extraños, debido a que, a diferencia de sus primeros meses ahora ya tiene protagonismo en el equipo blanco. Pese a esto, el ex Nacional quiere marcharse incluso sin dejarle una ganancia al ‘Rey de Copas’, esto debido a una presunta deuda del club con el jugador.

Jefferson Valverde aún no tiene nuevo equipo en el extranjero o en el fútbol ecuatoriano, sin embargo, en Liga de Quito ya no cuentan con él y se espera que Alcácer no lo convoque ni para el banco de suplentes para el próximo partido. En el ‘Albo’ están buscando un fichaje.

Las estadísticas de Jefferson Valverde como jugador de Liga de Quito

Liga de Quito se hizo con los derechos de Jefferson Valverde, después de que el volante fuera uno de los mejores jugadores de la LigaPro con El Nacional en el primer semestre de 2023. Con su llegada al ‘Rey de Copas’ perdió protagonismo y en su paso por la ‘Casa Blanca’ apenas jugó 8 partidos en más de 6 meses.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jefferson Valverde con Liga de Quito?

En Liga de Quito hay mucho descontento con la actual situación de Jefferson Valverde, puesto que, el volante ha elegido irse libre del club cuando aún tiene contrato hasta 2026. En el equipo analizan todos los pasos legales que pueden tomar si finalmente el volante ecuatoriano ficha por otro club.