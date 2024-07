Kendry Páez no tuvo la mejor Copa América y su regreso a Independiente del Valle también ha estado a un bajo nivel.

La eliminatoria de Kendry Páez en la Copa Sudamericana terminó siendo menos de lo esperado y el ecuatoriano se vio expuesto en esta eliminación. Tras caer ante Boca Juniors y también con lo que fue su mala participación con la Selección de Ecuador, el jugador dejó un mensaje en redes sociales.

Kendry Páez está pasando por uno de los momentos más complicados de aún su muy joven carrera. En redes sociales, el tricolor solo publicó un mensaje con un tradicional “emoji” de estar cansado o con las baterías bajas. El tricolor casi no ha tenido descanso entre Copa América y juegos con Independiente del Valle.

Las críticas no han cesado para Kendry Páez producto también de su gran polémica con la Selección de Ecuador, donde fue visto junto a otros jugadores en un Night Club en la gira por los Estados Unidos previo a la Copa América. El volante también ha dejado gestos en la cancha que evidencian su malestar con estos cuestionamientos.

Ahora Kendry Páez se alistará con Independiente del Valle para su regreso a la LigaPro, donde ya ganaron la primera etapa y están clasificados para la final. No se descarta que en las primeras semanas el joven jugador quede desafectado de las convocatorias para que logre descansar.

El mensaje de Kendry Páez en redes sociales. (Foto: @kendrypaez.10)

En el partido en Argentina, Kendry Páez dejó algunos destellos de su magia y del gran nivel que se le espera a futuro. Aunque no terminó el partido como titular, si fue una gran preocupación para los rivales durante algunos tramos del encuentro. No obstante, Gandolfi decidió no terminar la eliminatoria con él en cancha.

¿Cuándo se unirá Kendry Páez al Chelsea?

Con lo difícil que se ha puesto el contexto de Kendry Páez en Ecuador se cuestiona cuándo ya se podrá unir a Chelsea, donde es esperado como una futura estrella. El jugador tricolor apenas se incorporaría al club a mediados de 2025.

Las estadísticas de Kendry Páez en esta temporada

En apenas 7 meses, Kendry Páez ha jugado ya 24 partidos, entre todas las competencias, incluyendo su trabajo con la Selección de Ecuador. El volante tricolor ha marcado ya 6 goles, dando 5 asistencias. Sin embargo, para apenas tener 17 años ya tiene una carga importante de partidos.