Kendry Páez ha irrumpido en este 2023 como la gran proyección del fútbol ecuatoriano para los próximos años. El joven volante ha liderado a Independiente del Valle en esta segunda etapa de la LigaPro y ya es también un fijo en el once la Selección de Ecuador en las mayores.

El joven jugador de 16 años tuvo un pequeño paso por Barcelona SC en las inferiores, momento en el cual no lo firmaron los amarillos y posteriormente terminó llegando a Independiente del Valle, donde desarrolla su carrera. Al crack le preguntaron si es hincha del ‘Ídolo’ y no dudó en su respuesta: “No, no, nada que ver. Yo jugaba en Barcelona SC cuando era chiquitito, pero chiquito, ahora no”, afirmó el jugador en diálogo con la Redonda.

Kendry Páez descartó ser hincha de Barcelona SC, pero se podrá encontrar con el equipo amarillo en una hipotética final de campeonato en la LigaPro o con Liga de Quito, ante esto, Páez afirmó: “Sea con Barcelona o sea con Liga, nosotros vamos a dar lo mejor, sabemos que los dos son rivales muy difíciles”.

Independiente del Valle ya se ha clasificado para la final de la LigaPro, donde espera rival. Los ‘Rayados’ fueron los ganadores de la primera etapa y tras el triunfo de Liga de Quito ante Técnico Universitario, todo parece indicar que se medirán al ‘Rey de Copas’ en dicho encuentro.

En este 2023 Kendry Páez ya ha jugado 28 partidos con Independiente del Valle, entre la LigaPro, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. El joven jugador ha anotado 5 goles en este periodo y también ha dado tres asistencias, entrando por la puerta grande en la LigaPro.

Kendry Páez estuvo en el Monumental

El jugador ecuatoriano también fue noticia en este 2023 cuando fue a un palco del Estadio Monumental para ver el partido de Barcelona SC. Con esa visita al estadio del ‘Ídolo’ también crecieron los rumores de que el jugador tenía un sentimiento por los amarillos, algo que ya está totalmente descartado. CUando apenas era un niño, los amarillos tuvieron la oportunidad de “ficharlo” y ahora lo venderían y disfrutarían de su juego como lo hace IDV.

Su gran relación con Damián Díaz

Asimismo Kendry Páez también ha sido visto en varias ocasiones en redes sociales con el ‘Ídolo’ de Barcelona SC, Damián Díaz. El joven jugador de Independiente del Valle tiene una gran relación con el capitán de los amarillos, incluso en varios momentos se ha tomado fotos con su hijo. Con el ‘Kitu’ también se ha visto a Páez en varios partidos amateurs.

¿Cuándo se unirá Kendry Páez al Chelsea?

Kendry Páez ya tiene un equipo donde continuar su carrera después de cumplir los 18 años. El jugador ecuatoriano se vinculará al Chelsea en el 2025, club que se aseguró su fichaje antes que otros gigantes de Europa. Ante esta situación la joya lo toma con “normalidad, humildad y tranquilidad”.