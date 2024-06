Kevin Rodríguez ha sido el principal nombre de la Selección de Ecuador en las últimas semanas. El delantero llegó lesionado a la concentración y a los primeros amistosos, y ahora aunque ha sumado minutos, su presencia sigue siendo una duda como lo confirmó el DT.

En rueda de prensa previo al debut contra la Selección de Venezuela en la Copa América 2024, Félix Sánchez Bas aclaró que volvieron las dudas de la continuidad del delantero: “Hoy esperamos el parte médico en la noche y esperamos tener a todos a disposición“, avisó el DT en la rueda de prensa.

En el primer amistoso, previo a la Copa América 2024, contra Argentina, Kevin Rodríguez no fue ni al banco de suplentes. Posteriormente, el delantero ecuatoriano sumó 19 minutos ante Bolivia y ya para finalizar la gira jugó apenas 13 minutos contra Honduras.

Ahora si Kevin Rodríguez no está a punto contra Venezuela, en el inicio de la Copa América 2024, ya no quedaría fuera de la Copa América por varios motivos. El primero es que ya no hay la posibilidad de reemplazar un jugador y el segundo es que lo esperarían para el siguiente encuentro ante Jamaica o el final ante México.

Kevin Rodríguez es uno de los tres delanteros de Ecuador. (Foto: Imago)

Si finalmente Kevin Rodríguez queda fuera de la Selección de Ecuador para este primer partido, Félix Sánchez solo contaría con dos delanteros en el equipo nacional. Enner Valencia, que sería titular, y Jordy Caicedo que sería la alternativa desde el banco de suplentes.

Las estadísticas de Kevin Rodríguez jugando para la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Kevin Rodríguez ha jugado en lo que va de su carrera 13 partidos, puesto que, apenas fue convocado por primera vez para el mundial de Qatar 2022. En esos 13 encuentros, el delantero tricolor ha marcado 1 gol y dado una asistencia.

Los delanteros que pudieron reemplazar a Kevin Rodríguez

Ante las dudas del estado físico de Kevin Rodríguez, el delantero ecuatoriano pudo ser reemplazado por otros nombres que se postularon. Jugadores como Leonardo Campana o Michael Estrada aparecían en la lista. Incluso hasta Nilson Angulo, sparring, estuvo cerca. Al final nadie lo reemplazo y está inscrito para jugar.